李安金句連發「婚姻要忠實、拍電影不用」 自剖創作心路「長得慢、又害怕」
國際名導李安7日出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會，與現場觀眾分享他橫跨東西方的創作歷程與心路轉折。李安看到現場多數是年輕人參與，坦言十分窩心感動，笑說：「是不是年輕人上網搶票比較快？」他在發表會上也是金句連連，對於外界好奇他為何每一次電影都要用新方法拍攝？李安回答：「婚姻要忠實，但拍電影不用！」引來全場大笑！
李安回首創作生涯，以佛偈「明鏡本無台」形容，認為自己一路走來就像「沒事找事、庸人自擾」的過程。到這年紀回頭看，創作與人生「是一種抽象又踏實的感覺」，他感傷最好的時光已過去，但仍希望自己保有那種「純真年代的心情」，並比喻人生就像「一直撥開一個無底的洋蔥」，期望自己仍能保有好奇心，願意學習新事物。
拍電影是「逃避」也是自我坦誠 出書領教自己的「龜毛」
李安坦言，自己是個比較害羞、無法條理地將心事說出來的人，所以用電影來說出他無法言喻的心事，他也能用電影面對自己、社會以及一起生活的人，因此每拍完一部電影，他都會感到虛脫。
談起《十年一覺電影夢》再版契機，是因為姪子想買書讓他簽名送給朋友，跑了四家書店都買不到，才發現這本書已經絕版一段時間。當年他原本不願意將經歷寫出來，認為能說的都放在電影裡了，但在作者張靚蓓的「盧功」下，飛到紐約以3天訪問的時間，完成這本書的訪談。
但後續在拍攝《綠巨人浩克》期間，李安花了一年修改，那年他不斷與作者在細節上纏鬥，「把自己腦裡想不清楚的事情，反覆整理了一整年」，才終於領教了自己是真的很「龜毛」。
李安很喜歡這本書封的照片，認為很能代表當時的心情。「那時進入中年有點疲憊，感覺還有點可愛、可是又有點世故！」直言現在不可能再有那樣的感覺，這張照片的原版也找不到了，所以「挺珍貴的。」
「父親三部曲」是拍爸爸的無助 創作投射「改變世界的純真信念」
李安回憶「父親三部曲」的創作核心，其實並非拍父親的權威，反而是拍「爸爸不知道該怎麼辦的電影。」他坦言：「『爸爸不知道怎麼辦』是我一直很有心情的主題，年輕的時候看《單車失竊記》給我很大的影響，可以這樣去檢討一個父親，父親偷了單車被抓到，然後在兒子面前失去尊嚴痛哭，我每次重看還沒演到那段，光想到就會哭。這個父權又一直擴張到很多社會性。到我拍《色戒》都還在用。」
李安坦言一直有人問他，為何每部電影的題材都不一樣？他表示就是一種好玩跟衝動。「我對會做的東西一點興趣都沒有，我太太有個理論是我書也沒讀好、玩也沒玩到，所以心理不太平衡。」
李安笑說太座分析的不無道理。他從小就愛看電影，唸書時要面對連補習都讀不好的罪惡感，然後人個子又小，直到高一身高才150多公分，到美國20多歲還長了2公分。「我是一個長的很慢、很害怕的一個人，但婚姻要忠實、拍電影沒必要忠實。上部電影賣座，當然要出格一下，賠錢再回來。」
李安近來不止一次表示，他不太愛看新電影，卻發現年輕人也喜歡看老電影，他認為是「當時拍的人相信自己正在做一個不一樣、會改變世界事情。」他坦承拍完《少年Pi的奇幻漂流》後，看到了3D跟數位電影的新科技，「往下做的時候，對整個電影環節其實是破滅的。原來我們做電影是這麼不起眼，這麼薄、這麼脆弱，對我產生很大的困擾。」
保持純真抗拒AI化 李安：心裡的火氣還蠻大的，希望再拍幾部電影
李安認為，現在人類也有這樣的困境，好像過去可以用假象或幻覺來掩蓋、用共識來維持的東西，現在正在解構中。儘管現在資訊更清晰、更暢通、更容易表達，但人類卻進入了一個「亂遭遭、解構的時代」。
在這個時代，許多過去相信的東西好像不再值得相信，甚至產生困惑。「但是不管3D、2D，拍電影投射的那種 belief（信念）本身是很大的力量，還有那種你覺得做了會改變世界的心情、那個純真、那種energy，這些能量是有感染性的。」
李安認為，如果人沒有這股純真，那事情就交給AI做就好了。「人就應該做這這些抽象的、去摸索很不可測的東西，姑且叫它做純真吧，只要追求真誠交流跟對自己真誠的希望不會改變，電影就不會被AI跟邏輯取代。」李安笑說：「我心裡的火氣還蠻大的，希望還能再拍幾部電影。」
