李安《老金山》開拍前4週喊卡原因曝 《李小龍》籌備8年求突破

【緯來新聞網】國際名導李安今（7日）出席《十年一覺電影夢：李安傳》新版發表會，公開了兩部籌備中的電影計畫最新進度。李安透露，原訂今年開拍、以美國華人修築鐵路為背景的作品《老金山》，已進行了四個月的前期製作，卻在「開拍前 4 週」因資金不足而被迫緊急叫停。他表示目前正等待加州新的退稅政策上路，希望能在明年初（2026年）順利重啟拍攝。

李安發行《十年一覺電影夢》經典新版，並親自出席發表會。（圖／記者許方正攝）

另一部籌備已久的傳記電影《李小龍》挑戰更大，已投入超過 8 年心力。李安坦言，這部作品在「創意、資金到版權」上都極為複雜，仍在持續開發中。他表示希望找到新的拍法，並能在視覺呈現上有突破，因此拍攝進度會以《老金山》優先。



李安也親口證實，這兩部作品目前都沒有計畫以 3D 形式製作，主要考量到技術難度太高，但他仍期待未來能透過較短、較實驗性的方式來嘗試 3D 拍攝。

李安發行《十年一覺電影夢》經典新版，並親自出席發表會。（圖／記者許方正攝）

面對影音串流巨頭 Netflix 傳出將收購華納兄弟探索公司部分部門的消息，李安直言這是「大的統籌掉小的」的商業常態，無論在商業、電影乃至國家層面皆是如此。但他強調電影應保有特殊性與獨特性，因為大公司的生意訴求與觀眾內心想看的東西並不相同。「如果統合的話，就 AI 用就好了，」李安表示，創新與保留是電影的本質，他期待電影中這份珍貴的精神永遠不要被人工智慧取代。他更表示，老電影有種純真能量，當時拍片的人自認在做件不一樣的事，會改變世界的事，這份希望不要改變。



今年適逢李安多部經典作品的里程碑，包括《斷背山》20 週年、《臥虎藏龍》25 週年，以及《理性與感性》30 週年。他將今年視為一個「反省年」，並笑稱自己「心裡火氣還滿大的，希望還可以再拍幾部電影。」他以幽默的方式談論創作：「拍電影是件有趣的事。婚姻要忠實，拍電影有沒有必要忠實？上部電影大賣，下部一定要出格、揮霍一下，闖禍了再回來乖一點，賣座了又再去試看看，不是應該這樣嗎？」

李安台下靜靜拍手。（圖／記者許方正攝）

針對金馬執委會主席李屏賓任期將滿的交棒事宜，李安坦言雖然收到邀請，但已明確拒絕，期待能讓更年輕的導演接棒，認為這是自然的傳承。他最後看到現場有許多年輕觀眾，感到十分窩心，並溫情喊話：「有些話很老套，但我想人生還是有些值得追求的，謝謝大家來。」

