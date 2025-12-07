李安《金山》開拍前4周驚「錢不夠」 吐心聲：擔心思想AI化

李安今出席《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會。黃于珊攝



李安今（12╱7）出席《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，他透露《金山》及《李小龍》2部新作正在進行中，但已進行4個月前期製作的《金山》卻在開拍前4周發現「錢不夠」，他希望明年初能順利開拍。

《金山》故事以美國華人修築鐵路為背景，李安坦言：「我很喜歡那個劇本，演員也都定了。」無奈資金未到位，「我們在等加州新的稅法、可以退稅，希望有足夠的錢明年初拍」。

另一個是籌備8年的傳記電影《李小龍》，李安直言難在「創意、版權、錢」，坦言：「它的工程比較大、比較貴。」希望有一些新的拍法呈現給影迷，也透露這2部片都沒有要拍3D形式，「因為現在太困難了，3D我希望將來有機會用短的實驗片方向去嘗試，那個現在不敢講啦！目前只希望把這2個做起來」。

近日Netflix以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）電影電視及串流事業部門，震撼全球，李安坦言小的更難生存，「每個國家都是這樣，我希望我們還是努力做比較特殊的東西」。

至於是否會轉做「網路電影」？李安說：「我還是希望正規的拍電影，資源大一點、製作精巧一點，因為隨意拍的，很多人都可以拍，像我這種經歷，我可以發揮特長，機會比較難，如果我能夠把握，我還是盡量把握。」

談到AI生成對電影產業的影響，李安表示：「我的想法可能比較奇怪一點，不曉得政治正不正確，目前我不是很擔心AI會不會取代我們，比較擔心我們的思想會不會AI化，我們行為跟AI差不多的話，那就給AI做了，這是我比較會掛心的一點。」

李安仍會善用AI，希望AI幫他做一些以前做不到的事情，但也強調：「我們要用AI，同時也要跟AI抗衡，不要自己變得跟AI一樣，要想到過去沒想到的東西，所以你一定要不斷突破，講很容易，但不是很容易做。」

