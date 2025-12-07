李安2新片卡關 盼拍電影純真感永不被AI取代

（中央社記者王心妤台北7日電）導演李安今天出席「十年一覺電影夢：李安傳」新版座談會，他說，老片有種純真感，盼拍片人想創新的純真感永不被AI取代。他透露目前有2部片籌備中，但因資金、版權等卡關。

「十年一覺電影夢：李安傳」由已故的前國家電影資料館長張靚蓓於2002年編著，回顧李安從「推手」到「臥虎藏龍」首度抱回奧斯卡獎的創作歷程，今天舉辦經典新版座談簽書會。

李安會後受訪表示，目前有2部作品「（舊）金山」（Old Gold Mountain）及「李小龍（傳）」（Bruce Lee）籌備中，但前者開拍前4個星期喊停，目前正在等加州新的拍片稅法，讓資金有更好的運用，期待明年能開拍；另一部片則礙於版權、資金等多重問題停止中。

影音串流巨頭Netflix將收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門，李安表示，大的統籌掉小的，從商業、電影到國家都是如此，「但我們希望還是有些特殊性，不是只有大公司統籌，他們的生意跟我們心裡想看的訴求不一樣，如果統合的話，就AI用就好了，這是我們一直在做的，獨特的東西還是滿重要的！」

由於金馬執委會主席李屏賓今年屆滿將交棒，李安不諱言有收到邀請但已拒絕，期待讓年輕一點的導演接棒，這是自然的事情。

李安在座談中提及，老電影有種純真能量，當時拍片的人自認在做件不一樣的事，會改變世界的事，當作品完成後的新能量與興奮感是有傳染力的，「我覺得這跟電影本質非常像，一方面是創新，一方面是保留。」他期待這份精神永遠不要被AI取代，珍惜並真誠面對，這份希望不會改變。

李安說，今年是「斷背山」20年、「臥虎藏龍」25年、「理性與感性」30年，「今年可能也是個反省年，而我的心裡火氣還滿大的，希望還可以再拍幾部電影」。

他更笑說，拍片是件有趣的事，「婚姻要忠實，拍電影有沒有必要忠實？上部電影大賣，下部一定要出格、揮霍一下，闖禍了再回來乖一點，賣座了又再去試看看，不是應該這樣嗎？」

李安表示，看到現場觀眾有許多年輕人感到很窩心，「有些話很老套，但我想人生還是有些值得追求的，謝謝大家來」。（編輯：管中維）1141207