李宗盛合體伍佰掀暴動 幽默吐槽「他都跟美女同台」

「2025 Simple Life 簡單生活節」今（30日）第二天，壓軸登場的搖滾天王伍佰一上台立即引爆震耳歡呼。身為2006年首屆演出卡司，他特別以最經典的台語作品向20週年的簡單生活節致敬，帶領樂迷一同回到音樂原點。

伍佰今晚以〈小姐免驚〉熱力開唱，前奏一響便喊道：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的！我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」第一句話就點燃現場情緒，氣氛瞬間飆到最高點。

接續的〈恨世生〉、〈愛情限時批〉等歌，讓草原上的樂迷完全失控，伍佰更帶著大家玩「波浪舞」，全場晃動宛如海面波光。〈秋風夜雨〉、〈浪人情歌〉等經典曲目更是讓歌迷大合唱不停，其中〈浪人情歌〉前半段他甚至將舞台交給觀眾，自在聆聽台下用力吶喊，畫面溫馨又狂熱。

演出最大驚喜莫過於李宗盛登場，全場尖叫震撼華山。2人合唱〈夢醒時分〉後，伍佰先向「大哥」致意：「李宗盛能來是很榮幸的事。」李宗盛則幽默回應：「以前能夠跟他同台的都是美女。」逗笑所有人。緊接著2人帶來久違合體的〈台北孤兒〉，讓現場陷入瘋狂，成為全晚最經典的一刻。

壓軸曲〈墓仔埔也敢去〉將氣氛推上高峰，樂迷不斷高喊安可。伍佰也豪邁回應，不只一次、而是兩度返場，加碼〈純白的起點〉、〈心愛的再會啦〉、〈世界第一等〉等多首代表作，讓樂迷大呼「值回票價」，也為今年的簡單生活節活動，留下美好回憶。



