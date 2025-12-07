李宗翰挺憲 前議長賴美惠現身
記者陳佳伶∕後壁報導
民進黨台南市長黨內初選電話民調將在明年一月中旬登場，爭取提名的立委林俊憲七日出席李宗翰挺憲後援會成立大會，李宗翰的母親、前台南市議長賴美惠也現身肯定林俊憲，相信他是最能團結民進黨的市長人選，帶領台南持續向前。
林俊憲回顧今年七月丹娜絲風災與七二八豪雨對溪北造成的重創，針對電線桿倒塌導致的大規模停電，他已向中央爭取沿海地區電線桿地下化；面對淹水與風災的長期挑戰，爭取白河水庫清淤、提升移動式抽水機配置、加強堤防與排水能力，透過提前部署治水工程，提升溪北面對極端氣候的韌性。
林俊憲並提出社福政見，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月五百元計程車補助等。他強調，溪北是農業的重鎮，也是他最重視的地方，從災害復原、交通建設、農業振興，到產業升級、治水工程，他都親自到場、逐案爭取、逐項推動，他拜託鄉親全力相挺，電話民調唯一支持林俊憲，一起創造新台南。
身兼挺憲後援會的榮譽會長的賴美惠強調，林俊憲學經歷優秀，長期深耕台南，熟悉中央與地方治理脈絡，相信他是最能團結民進黨的人選，帶領台南持續向前。
