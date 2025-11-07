李宗豪建議桃園公車新增行動支付 參考日本設置零錢辨識、自動找零裝置

桃園市議員李宗豪建議交通局加速推動系統升級，讓公車支付更智慧、更友善。圖：李宗豪提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員李宗豪指出，目前桃園市公車僅支援悠遊卡等實體票證支付，尚未開放市民卡APP或手機行動支付，對習慣以手機付款的年輕族群及外地旅客而言並不便利。他建議交通局加速推動系統升級，讓公車支付更智慧、更友善。

桃園市議員李宗豪建議桃園公車可參考日本設置車資自動找零裝置，並整合零錢辨識系統。圖：李宗豪提供

李宗豪表示，交通局目前因公車硬體設備不足，暫無法支援市民卡APP與行動支付功能。不過，隨著市民卡APP 2.0明年上線，若能加入公車支付功能，應同步整合Apple Pay、Google Pay、LINE Pay等主流行動支付系統，讓民眾僅需一支手機即可完成搭乘付款，落實智慧交通城市的願景。

他進一步建議市府可搭配推出「行動支付搭公車車資折扣優惠」，以實質誘因鼓勵民眾轉向電子支付，不僅減少現金交易，更能促進無接觸、快速結帳的乘車體驗。

此外，李宗豪也指出，既然公車收費系統即將更新，交通局可參考日本設置車資自動找零裝置，並整合零錢辨識系統。此舉除可提高收費精準度、避免司機與乘客因金額誤會產生爭執外，也能縮短乘客上下車時間、提升公車運行效率，讓桃園公共運輸朝更智慧化、更便利的方向邁進。

李宗豪強調，智慧交通的發展不只是技術升級，更是城市服務品質的提升。桃園市人口快速成長，公車系統應與時俱進，提供更安全、快速、便利的乘車環境，讓市民感受到市府在交通服務上的用心與進步。

