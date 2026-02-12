李宗銘博士榮升工研院副院長 深化研發布局與產業創新動能
產業中心/綜合報導
工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主任。新任副院長李宗銘博士，長期深耕工研院研發體系，榮獲多項國際獎項肯定，研發成果落實於產業應用，產業化成就斐然，未來將推動無人載具、機器人等產業發展，持續強化研發能量與產業鏈結。
工研院董事長吳政忠表示，李宗銘博士於1987年加入工研院，近40年來自基層研究工作起步，長期深耕材料與化工領域，歷任研發、管理與策略推動等職務，歷練完整，對工研院研發體系、組織運作及產業鏈結高度熟稔，是一位傑出的科學家，也是一位能夠將技術轉化為產業價值的實踐者。擔任工研院材料與化工研究所所長與協理期間，承擔循環經濟、淨零排放、南部產業創新及無人載具等重要任務，展現跨域整合與策略規劃能力，為工研院推動前瞻科技布局奠定重要基礎。
工研院院長張培仁表示，李宗銘博士在工研院服務期間，長期投入高分子材料、電子與半導體構裝、光電元材料等材料關鍵技術研發，推動材料自主化與研發成果落地應用，屢獲全球百大科技研發獎、愛迪生獎與美國華爾街日報－全球科技創新獎首獎及金獎等國際獎項肯定；並透過技術移轉、專利授權與場域驗證，協助產業建立自主技術，累計技轉超過50家廠商，產業化成果豐碩。此外，亦積極鏈結產學研與國際夥伴，運用開放式創新系統平台（OISP），整合跨域能量，加速技術商業化；統整院內跨域能量，推進無人載具相關技術驗證與產業應用。近年更引領前瞻科技布局，整合研發、驗證與場域能量，促進產業綠色轉型及國家政策落地。期許李宗銘博士在副院長職務上，發揮其專業背景與管理經驗，持續強化研發能量，深化產業鏈結，協助臺灣產業在快速變動的國際環境中，創造具長期價值的發展成果。
新任工研院副院長李宗銘則表示，接任副院長後，將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，結合跨域整合與前瞻布局，與團隊攜手合作，強化工研院研發體系，促進科技成果落實應用，為我國產業創新與永續發展共同努力。
工研院同時公布組織調整與經營團隊人事布局。工研院「智慧機械科技中心」融入「機械與機電系統研究所」，所長由原機械與機電系統研究所所長張禎元擔任；另對焦無人載具政策發展，新設「無人化創新科技研究所」，所長由原機械與機電系統研究所副所長彭文陽升任。工研院「產業科技國際策略發展所」所長由原副所長紀昭吟升任；工研院「南分院」執行長由原企研處處長周大鑫調任；工研院「中分院」執行長由原中分院副執行長李士畦升任；工研院「服務系統科技中心」執行長由原副執行長陳慧娟升任；工研院「企研處」處長由原中分院執行長黃新鉗調任。
