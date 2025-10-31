李宰旭首度一人分飾2角 《最後的夏天》被「她」讚100分
由《篡位》導演閔延洪執導，李宰旭、崔聖恩以及金建宇主演的《最後的夏天》，本劇是李宰旭生涯首度挑戰一人分飾兩角，也是他繼去年的電視劇之後與閔延洪導演再度合作，這次會呈現何種演技備受粉絲關注，劇組於29日舉辦記者會，李宰旭坦言，第一次一人分飾兩角確實相當有壓力。
對於要同時分飾雙胞胎兄弟，李宰旭說：「角色之間必須有區別，但劇本中存在讓兄弟倆陷入混亂的情節，因此要同時呈現相似又不同的感覺並不容易。我與導演討論過後，試著透過即興的手勢與細微動作來展現不同特質。哥哥道英則偏向感性、沉著的演技。雖然擔心觀眾看到同一張臉會混淆，但拍攝成果比想像中好，我自己也很滿意。」
導演閔延洪也幫忙強力背書：「在更了解李宰旭之後，我發現他非常適合詮釋本作中的雙胞胎這兩個角色。他既有可愛、淘氣的一面，也很開朗。上一部作品處理的是較沈重、黑暗的劇情，因此只能展現他嚴肅的表情，這次則能讓他盡情展現明亮與生動的樣貌，是一部他可以盡情享受的作品。」
女主角崔聖恩則是笑著稱讚道：「我第一次見到宰旭時，覺得他是個誠實、踏實又有禮貌的青年。拍攝過程中發現他其實很有幽默感，是現場的氣氛製造者，經常會開玩笑、讓周圍的人放鬆。他讓拍攝氣氛變得愉快，這一點我很羨慕。他天生的表演感太強，會讓人想偷學。他那種從容、幽默的特質，既讓人覺得自在又令人欣賞。」
當被要求「為兩人間的浪漫化學反應評分」時，崔聖恩表示：「我覺得我們的默契很好。能與這麼有魅力的宰旭合作，真的幫助很大。他是能引出對手潛力的演員，我給我們的化學反應 100 分。」然而李宰旭卻笑著說：「老實講，我覺得不是 100 分。聖恩姐雖然比我年長、經驗也更豐富，但她在片場總是展現漂亮又自然的一面。若要評分，我會給 95 分，扣掉 5 分是因為我自己在拍攝時太忙亂而出錯的緣故。」主持人一聽機靈地幫忙解釋：「給 95 分應該是因為沒有污點吧？（韓語的「五分」與「污點」同音）」讓李大笑回應：「沒錯，這個哏我會記起來，下次一定要用！」也引發現場一片笑聲。
最後被問到對收視率的期望時，李宰旭務實地說：「我當然希望能達到 2、30％，不過觀眾的喜好與需求有時很難預測。雖然若能達到 10％ 會很棒，但我更希望能看到逐漸上升的趨勢。」閔延洪導演則坦率表示：「希望收視率能有好成績，讓更多人感受到這部劇的趣味與感動，要是能到 30％ 就太棒了。」
《最後的夏天》劇情描述白、宋兩家住在合建的一個雙拼透天厝「花生屋」，白家的雙胞胎兄弟和宋家的女兒「夏京」自然也成了青梅竹馬，但隨著兄弟倆的父母離異，弟弟和媽媽移居美國，三人只會在每年夏天於花生屋相聚21天，成年後的他們因房產問題再度重逢，卻也打開了潘朵拉的盒子得知驚人真相，進而展開化解不幸療癒傷痛的浪漫故事。friDay影音獨家療癒浪漫劇《最後的夏天》，11／1 起每周六日晚間十點半更新。
