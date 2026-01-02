李家興媒合企業資源 連結機械捐泡麵挺楊梅消防

楊梅區連結機械股份有限公司於桃園市政府消防局埔心分隊辦理春安物資捐贈，慰勞辛苦的消防人員。圖：桃園市政府消防局第二大隊提供

為感謝消防人員一年來不分晝夜堅守崗位守護地方安全，楊梅區連結機械股份有限公司31日於桃園市政府消防局埔心分隊辦理春安物資捐贈，慰勞辛苦的消防人員。此次捐贈由桃園市議員李家興熱心牽成，成功媒合企業資源展現公私協力支持消防工作的具體成果，連結機械秉持回饋社會精神，捐贈泡麵及運動飲料等民生補給物資一批予楊梅區各消防分隊，由消防局第二大隊大隊長簡慈彥代表受贈，向長期在第一線投入救災救護工作的消防人員表達誠摯感謝。

​連結機械表示，消防人員無論面對火災、車禍、救護或各項災害勤務，始終站在守護市民生命與財產安全的最前線，全年無休使命必達，其專業精神與無私奉獻令人由衷敬佩。此次準備泡麵與運動飲料等補給物資，期盼能在消防人員繁忙勤務與高強度出勤之餘，為同仁補充體力並提振精神，藉此向所有消防人員致上最真摯的感謝之意，也誠摯祝所有消防人員新的一年平安順遂。

簡慈彥指出，楊梅區幅員遼闊，工業區、住宅區及交通幹道交錯，救災救護案件量逐年增加，消防人員勤務相當繁重。感謝連結機械在歲末寒冬之際，以實際行動關懷第一線消防人員，這份心意不僅提供實質上的後勤補給，更是對消防同仁最大的鼓舞。

李家興到場表達感謝之意並提到，消防人員肩負守護城市安全的重責大任，長期處於高風險、高壓力的工作環境中，社會各界的支持與肯定尤為重要。感謝連結機械善盡企業社會責任，拋磚引玉關懷基層消防人員，也期盼未來能有更多企業與民間團體一同投入公共安全領域，成為消防人員最堅強的後盾。

