李家超宣布成立「獨立委員會」審視香港大火 立法會選舉12/7如期舉行

香港宏福苑大火發生至今（12/2）已第七天，特首李家超宣布將成立由一位法官主持的「獨立委員會」，審視相關問題。至於即將到來的立法會選舉，他也宣布將如期於本週日（12/7）舉行。被問到宏福苑火災後為何仍留任？李家超表示，制度不足，要改革。

《香港01》、《明報》報導，李家超上午在行政會議前舉行記者會，表示警方已經拘捕13人涉誤殺，廉政公署拘捕12人，證實宏福苑維修工程涉舞弊，用不合格防護網魚目混珠，希望警方及廉政公署聯合調查早日完成，盡快控訴到法庭，調查所有關聯人士。

他宣布，將成立一個「獨立委員會」，審視事故中起火和迅速蔓延的原因和相關問題，向他提出建議及報告。這個委員會將由一名法官主持，並研究詳細工作範圍，政府將提供所需資料及支持。他未提及「調查」一詞，回應英文提問時也只用"review"（審視）。

李家超提出八個失誤環節，宣稱要「系統性改革」，包括大樓維修的施工安全、是否有不當的利益串連、用料檢測是否有效、政府及專業人員是否盡職、是否涉及違規招標、消防系統運作監督、大火相關責任、法律懲罰力度是否足夠等等。

李家超又宣布，原訂12月7日的立法會選舉如期舉行，因為很多工作要立法會審議及制定法律才可落實，這是對香港未來最負責任的態度。

被問及選舉如期舉行，會否擔心人力上無法兼顧支援災民，且漠視死者家屬感受？李家超宣稱，不會讓任何救援工作停頓，又稱立法會議員是「必要的支援夥伴」，審核撥款及改革建議等都需要立法會議員工作，須盡快選出有擔當議員。

李家超表示，大火中已有151人喪生、79人受傷（40人仍住院）、仍有30人失聯。港府已陸續安排2500人到過渡性房屋、旅館暫住，仍有約20人在庇護中心。

他表示，本星期開始派發津貼每戶5萬（港幣，下同，1港幣約為新台幣4元），死者家屬20萬，外傭2萬。

他也指出，港府已投入3億啟動大埔宏福苑援助基金，目前已收捐款16億。

