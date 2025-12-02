李家超宣示改革：將成立獨立委員會 不允許罪犯製造混亂

香港特首李家超於12月2日親上火線，宣示將針對宏福苑大火事件設立獨立調查委員會，並對香港高樓消防安全進行結構性改革。大火造成重大傷亡後，外界質疑港府監管不力，有外媒更直接質問李家超為何不下台負責，同時有主張問責的民間人士被國安處逮捕，引發社會關注。面對質疑，李家超以強硬態度回應，不允許任何人利用悲劇製造混亂，同時港府已迅速安置災民並發放慰問金。

外媒質疑為何沒有下台，李家超全程以英文強硬表態。（圖／TVB）

李家超在記者會上表示，將成立由一名法官主持的獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因以及相關問題。他強調接下來將大力改革，包括全面檢視香港高樓消防系統、防堵維修工程違規招標和用料安全等問題。然而，有香港民眾認為政府的行動還可以「更快一些、辦得更迅速」，美聯社記者在民眾追思的公園採訪時，確實有人對港府調查進度表達不滿。

廣告 廣告

面對外媒當面質疑為何發生如此嚴重的大火卻沒有下台，以及為何主張究責港府的人士被國安處逮捕，李家超全程以英文強硬表態，任何人膽敢破壞這份努力、破壞社會承擔的人，他們都會竭盡所能確保正義得以伸張。

24歲的香港中文大學學生關靖豐因不滿港府將火災責任導向竹棚、認為這是監管不力且試圖轉移焦點，因此發起網上連署向港府究責。他穿著深灰色帽T，站在人來人往的通道派發傳單，表示要將火災之後的看法傳給大家知道。11月29日晚間9點多，關靖豐遭國安處拘留，直到12月1日下午才獲釋。美聯社評論認為，香港政府似乎正在迅速採取行動，試圖壓制批評之聲。

根據香港TVB新聞報導，李家超等官員探訪了安置在過渡性房屋的災民。港府統計，截至12月1日上午，大約有945位災民入住青年宿舍或酒店，1470位災民入住中繼住宅，慰問金、急難救助金等也已火速發放。

更多 TVBS 報導

問責等同叛亂？ 前港區議員當義工 被控煽動憎恨政府遭逮捕

找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶

外媒問港大火死151人特首為何還保住？李家超：不同城市都有火災

包商魚目混珠釀大禍！不防燃棚網放高樓層 躲過檢驗

