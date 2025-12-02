李家超：成立「獨立委員會」查宏福苑大火 立法會選舉如期舉行
香港大埔宏福苑上月發生大火，造成嚴重傷亡。特首李家超今（2日）出席行政會議前會見媒體，宣布將成立「獨立委員會」全面審視火災起因、迅速蔓延原因及相關問題。他也宣布12月7日的立法會選舉將如期舉行。
根據《香港01》，李家超在記者會開場時稱，宏福苑經歷一場慘痛奪命大火，不僅焚燒樓宇，更刺痛香港人的心。許多人失去親人、朋友，以及一位英勇消防員。他向消防人員致敬並表達無盡感謝，同時感謝醫護人員拯救傷者、警務人員維持秩序及進行調查，以及社工和公務員的付出。
這場史上最嚴重的火災之一已造成151人喪生，79人受傷，其中40人正在醫院接受治療，警方正在跟進30個失聯個案。
李家超表示，政府已全力支援受影響居民，包括啟動庇護中心，陸續安排2500人入住過渡性房屋或飯店，目前仍有約20人在庇護中心。並安排「一戶一社工」提供協助，並有公務員支援。他也提到本週開始將派發5萬港元津貼，對死者家庭提供20萬港元，以及2萬港元補貼給外傭等。
他補充稱，政府已投入3億港元啟動大埔宏福苑援助基金，承諾政府會確保全數用於協助居民走出困境。關於追究責任方面，警方已拘捕13人涉嫌誤殺，廉政公署拘捕12人，證實裝修工程涉及舞弊，有人用不合規格的棚網與合規格棚網「魚目混珠」。
李家超指，此次事件暴露多個環節的失誤問題，需系統性改革，包括樓宇維修工程施工安全、日常維護、相連利益、用料清單全面性、檢測有效性、各方角色承擔、招標問題、大廈消防系統運作監督、大火相關責任，以及法律懲罰的足夠性等。他表示，調查的同時將成立由法官組成的獨立委員會，研究詳細工作範圍，政府會提供所需資料，以獲得更多支持和建議。他強調，「我要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人都問責到底，追責到底」。
關於立法會選舉，李家超稱選舉將如期舉行。他強調，救援工作不會停頓，不會放棄任何一個家庭，必須放眼長遠穩步推進社會正常運作，立法會議員是改革的重要夥伴，選出立法會是重建路上的必要一步。他並說，許多工作需要立法會審議及制定法律才能落實，這是對香港未來最負責任的態度。
