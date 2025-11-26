李小龍穿黃色戰衣真相曝光！從《死亡遊戲》殺到《魷魚遊戲》震撼全世界

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

11月27號是李小龍生日，雖然他已過世52年，但影響依舊在，特別是李小龍那套宛如「第二層皮膚」的黃色運動服。他不是耍帥，而是他「無招勝有招、Be Water」武術哲學的象徵。1978年《死亡遊戲》上映後，這套戰衣就成為李小龍的永恆標誌。更引發全球影視的致敬浪潮：昆汀用它打造《追殺比爾》復仇女神、周星馳在《少林足球》以它跨界武術與足球，《魷魚遊戲》更以反向色系綠衣把亞洲影視推上世界舞台。半世紀來，李小龍黃色運動服已從「功夫符號」變成「跨語言、跨文化的經典密碼」。

「像水一樣」（Be Water）是李小龍最著名的武術哲學觀點之一。水能夠適應任何容器的形狀，同時又能保持其本質特性不變。李小龍1973過世前拍攝的最後一部電影《死亡遊戲》中著名的黃色運動服，或許繼承了同樣的哲學，因此在他身後不斷以各種變化重返營銀幕。

李小龍穿黃色戰衣真相曝光！原因之一竟是為了讓惡棍踢李小龍 的腳印看清楚。黃色戰衣《死亡遊戲》殺到《魷魚遊戲》都看得到，震撼全世界。（圖／翻攝自豆瓣電影）

李小龍的黃色戰衣：從一場對決，走進半世紀影視文化

1978 年，《死亡遊戲》裡那套貼著李小龍身形的黃色運動服，是由香港裁縫手工縫製的。為了讓他能在鏡頭前自由翻騰、跳躍、踢擊，布料特別選用輕量、有彈性、能承受高強度動作的材質。它不是華麗的武館制服，更不是帝王袍，而是一件能讓武術力量自由流動的「第二層皮膚」。為什麼是黃色？多年來有許多傳說，有人說象徵種族身分，有人認為展現王者地位。但真正的原因，反而非常務實——因為劇組要讓 NBA 傳奇賈霸在對戰時，在李小龍身上留下「看的見的腳印」。黑色太不顯眼，於是黃色雀屏中選。

然而李小龍的遺孀琳達卻指出一個更深的理由：「你不需要穿著傳統服裝，也能成為有效的格鬥者。」這句話道破李小龍的風格本質：不拘門派、不被傳統束縛、「無招勝有招」。因此，他刻意避開任何象徵門派的武術服，把自己變成一種流動的力量。這套運動服也因此成了跨越時代、最難以被取代的經典符號。

鄔瑪．舒曼《追殺比爾》：黃色戰衣 2.0 的重生

昆汀．塔倫提諾自青年時期便深受李小龍影響。在《追殺比爾》中，他幾乎毫不避諱直接向《死亡遊戲》致敬。女主角鄔瑪．舒曼原本嫌造型太像「香蕉冰棒」，直到昆汀播放《死亡遊戲》片段，她才明白：這不是戲服，而是一種精神。昆汀把黃色運動服重新設計成女性版：收腰、縮口、線條更俐落，讓它成為「女性抗爭與重生」的象徵。武術與性別政治，在那一刻合而為一。雪地決戰中，黃色身影在黑白場景中格外醒目，這套衣服也從此成為全球影迷心中的「復仇戰神制服」。

《少林足球》：跨界的幽默與熱血也向李小龍致敬

周星馳在《少林足球》中，讓守門員「空手」穿上黃色運動服，一眼就能看出是向《死亡遊戲》致敬。這不只是彩蛋，也是一種「跨文化語言」。對於不熟悉足球的觀眾，黃色球衣讓守門員在場景中特別突出，能迅速理解比賽節奏；而對熟悉李小龍的人，這是一個會心一笑的敬意。

更有趣的是，這套造型後來回到現實世界。美國 MLS 西雅圖海灣者隊，在 2023 年推出「Bruce Lee Kit」，紅底黃線，加入截拳道標語，把李小龍精神正式穿上足球場。

《魷魚遊戲》：綠色運動服的另一種隱喻

《魷魚遊戲》裡的綠色運動服，看似與《死亡遊戲》的黃黑相呼應，但哲學意涵完全相反。在韓國文化中，成套運動服象徵「一無所有」與社會邊緣，被稱為「白手運動服」。劇中，所有人穿著一模一樣的綠衣，只能以編號分身分，這是去個性、去自由的象徵。跟綠色運動服相反的是，李小龍的黃色運動服代表的正是：「脫離框架、自由行動、不屬於任何門派。」兩套服裝哲學不同，卻都在全球形成巨大文化效應。一個讓西方重新認識東方武術，一個讓全球理解韓國影視的創作力。

李小龍以武術改變世界，而他的黃色運動服，則在影視文化裡持續流動

李小龍沒有料到，他在《死亡遊戲》中選擇的黃色運動服，會成為日後全球影視文化的永久符號。它象徵著自由、適應、無門無派，也象徵著突破侷限、超越框架的精神。昆汀．塔倫提諾用它致敬武俠魂，《少林足球》借它跨界武術與運動，《魷魚遊戲》更用反向色系將亞洲內容推向世界。

李小龍離開這個世界已半世紀，但那套黃色運動服依舊穿梭於影視文化之間。無論是黃色、紅色或綠色，這個符號都在提醒我們：真正的力量，不在服裝本身，而在那份敢於突破、敢於自由、敢於成為自己的精神。李小龍以武術改變世界，而他的黃色運動服，則在影視文化裡持續流動──像水一樣，無形、無招，卻永遠在。

本文撰寫與摘自國家影視聽016期生活誌葉郎撰寫之《無招勝有招、李小龍影響深遠的黃色運動服》

