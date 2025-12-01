李小龍85歲冥誕 李香凝：感覺爸爸從未離開

〔記者林南谷／綜合報導〕一代傳奇武術巨星李小龍以截拳道融合東西方哲學，成為全球武術文化的領頭人，上個月27日是他85歲冥誕，女兒李香凝特別赴港欣賞由香港舞蹈團打造的大型舞劇《武道》，大讚表演融合舞蹈與武術弘揚李小龍的武術精神，意義非凡。

「李小龍基金會」主席李香凝受訪時表示，雖然父親李小龍已離世50多年，但覺得他從未離開，永遠活在心中，更驕傲說：「爸爸的哲學理念仍在養育我，他的名言在其艱難的時刻，成了治癒痛苦良藥，指引我的人生。」

廣告 廣告

對於香港舉辦多樣化活動紀念李小龍，李香凝表達感激之意，並說非常開心能到香港，慶祝爸爸85歲生日，她說，如果沒有粉絲們緬懷李小龍，繼續受到他的啟發，繼續為他而感到興奮，他的精神遺產就不會延續下去，多年來一直非常感謝所有李小龍的粉絲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

「貴婦版大S」黃廉盈前夫夏天倫 地下停車場遭埋伏砍傷

