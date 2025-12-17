李屏賓交棒金馬主席 影帝張震喊：繼續跑下去
台北市 / 綜合報導
每年影視界的盛事金馬獎主席將有新的人選！金馬執委會今(17)日公布，現任主席李屏賓任期將滿功成身退要交棒給金馬影帝張震。
事實上，張震才剛在這屆的金馬獎二度拿下影帝的寶座，如今將接任主席的位置，他說自己從沒想過能夠擔任，也不確定主席的職責是什麼，但他也開始思考，除了演戲之外是不是能夠為電影做得更多。他也引用電影阿甘正傳的台詞，說自己應該像阿甘一樣，繼續跑下去。
