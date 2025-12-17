李屏賓交棒 張震接任金馬主席

張震接任金馬主席。

記者戴淑芳∕台北報導

金馬執委會17日公布，現任主席李屏賓4年任期將屆，將交棒金馬影帝張震。直呼意外的張震自詡像阿甘一樣繼續跑下去，「期許下一個金馬依然很金馬」。

李屏賓表示，4年來的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。長久考慮後，心中出現的人選便是張震。他的電影成績有目共睹，而且與時俱進，益發難得。

導演李安非常支持這個想法，亦感謝電影基金會董事長朱延平及董監事的同意。金馬擔子不輕，很高興張震願意接受邀請，承擔重任；祝福並期許他繼續帶領金馬往前邁進。」

張震表示，「當賓哥邀請我接任金馬主席時，我十分意外。從未想過自己會擔任這個角色，也不確定主席的職責為何。但在賓哥和執行長聞老師的說明下，我開始思考：除了演戲，我是否還能為電影做更多？」

「專業的金馬團隊，讓我能夠無後顧之憂地接受這個全新的挑戰」。張震說：「此刻，我腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞：『人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。』我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。」

張震以已故導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾6度提名金馬獎最佳男主角，並以《緝魂》、《幸福之路》2度稱帝，並以後者提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。

張震曾與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森等導演合作，演藝版圖也觸及國際，曾演出《沙丘》、《龍先生》、《窒息情慾》等片。