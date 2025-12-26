李岳嘆兒童台「走偏了」！哥哥姐姐搶曝光，竟給廠商紅包？

李岳離開兒童台5年，接受鏡好聽專訪分享回憶。（鏡好聽提供）

「鏡好聽」的娛樂新聞Podcast《娛樂住海邊》，邀請到兒童台界的天王「李岳」！李岳2021年從20年的「西瓜哥哥」的身分畢業，改用「李岳」、「小岳哥哥」的名字拚斜槓。但多年的成績怎麼能說放就放？離開兒童台近5年，談到兒童台的「真實面」，李岳說「我可以老實講了」。

李岳在節目中直言，他和第一代的「哥哥姐姐」，如香蕉哥哥、蘋果姊姊，很努力讓這個頭銜有新的價值和意義，李岳也非常自律的維持形象。但李岳觀察，現在線上的哥哥姐姐「有點偏掉了」，比如現在流行拍「短影音」，會有哥哥姐姐穿著造型服，吸引更多目光，李岳坦白：「因為時代在進步，我不能說對或不對，我只能夠看我自己，就是我不會這麼做而已。」

李岳「帶小孩一流」卻未婚，他說是「媽媽要我不要結婚。」（鏡週刊提供）

被問到一般人很好奇「哥哥姐姐」會不會私下酗酒、抽菸？李岳也分享自己的觀點，他說：「只要不要在孩子們面前，我覺得都可以。」李岳表示，像他出道25年、也年過40，跟朋友聚會難免會小酌幾杯，但如果私下聚會有「拍照」，他一定會把酒杯放在鏡頭拍不到的地方，這是他對形象的堅持。

李岳認為「哥哥姐姐」不能太做自己，太過消費身分只會讓職涯變短。（鏡週刊攝影組攝）

李岳也提到，一般人不瞭解「哥哥姐姐」有多競爭，把各大電視台內、退役和網路的人全部加起來，「超過百人」有哥哥姐姐的身分，曾看過有人給「廠商」送禮、包紅包給，對此李岳「沒有覺得這不對」，只是也聽說有人同時私底下又說廠商「不ok」，只希望大家能言行一致。

