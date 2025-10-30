李岳日本沖繩爆意外 自駕出車禍曝賠償金額

李岳在日本自駕出意外。（種瓜得瓜工作室提供）

非常喜歡旅遊的李岳，經常規劃出國行程紓解工作壓力，他日前跟好友們快閃沖繩，未料在租車過程中，意外發生擦傷事故，賠償好幾萬塊日幣才順利解決。

李岳重述事故，租車時保全險一天也才日幣幾千塊錢，但因為他心存僥倖、貪圖方便，所以這次旅遊沒有保全險。一行人旅途中玩得太愉快，不小心在車子後方撞出一個「凹洞」，事發當下大家都嚇到臉綠了。

誠實的李岳還車給租賃公司時，主動告知「車子損傷」，嚇得承辦的日本工作人員一陣手忙腳亂，馬上回報公司、確認損失費用。承辦的工作人員為了感謝李岳的誠實，替他向公司求情，最終車子賠償金額從日幣八萬，降到日幣四萬元。

李岳事後表示，以後出國真的不會再為了省小錢虧大錢，也會更注重行車安全，提醒大家左、右駕的不同，在國外自駕遊還是要格外的小心。

