李岳、丁寧都淪陷！台北深夜「動物園滷餐小酒館」：獨家滷汁成就鹹香不死鹹的秘密

用「有靈魂的滷味」開啟都會深夜聚餐新選擇

當忙碌的都會生活結束，想找個地方放鬆微醺，傳統餐酒館的西式菜單或許稍嫌缺乏「人情味」。現在，一家隱身於台北深夜的特色餐酒館——「動物園滷餐小酒館」，成功將最熟悉的台式小吃「滷味」，提升至下酒菜的頂級層次，成為追求夜生活與特色美食的年輕族群新寵。日前在《李岳FUN4夜》節目中，連主持人李岳與金鐘影后丁寧都直呼「淪陷」，盛讚其滷味是「等等我還要再來一份」的魔力。

🌶️ 獨家滷汁大揭密：為什麼能「鹹香爆開」，卻能入味不死鹹？

「動物園滷餐小酒館」最引人入勝的，就是其招牌滷味拼盤。有別於一般滷味或餐酒館的輕食，動物園滷味最大的特色在於「入味卻不死鹹」的黃金平衡。這份獨特的美味，正是滿足都會饕客追求精緻口感的關鍵。

【獨家滷製工藝 】

滷味能達到「鹹香爆開」又不死鹹的境界，歸功於其對滷汁與工藝的堅持：

時間與溫度的控制： 滷製過程嚴格控制火候與時間，確保食材能將滷汁的香氣完全吸納，而不是僅停留在表層。

多層次香料基底： 滷汁採用數種精選香料熬煮而成，注重香氣的堆疊而非單純鹹度，讓滷味散發出醇厚的靈魂香氣，即使放涼也不會死鹹。

當你踏進店門口，那股「滷味香、下酒菜香」的氛圍直接撲鼻而來，香氣直接把人勾住，正是這份獨家滷汁的魅力展現，讓李岳不禁讚嘆：「越吃越想續點！」。

顛覆想像的味覺解放：秘制雙醬成隱藏 MVP

如果說獨家滷汁是靈魂，那麼店家的「靈魂秘醬」就是讓味道「大解放」的關鍵。動物園滷餐小酒館提供了兩款層次豐富的醬料，為招牌滷味賦予新生命：

秘制麻辣醬： 這款醬料香麻但不狂嗆，走一個「溫溫辣辣」的路線，超級涮嘴，滿足了喜歡辣味又不想被嗆到的消費者需求。

水果味噌醬： 這是節目中的最大亮點，許多饕客第一次聽到都會感到驚訝。它打破了滷味醬料的傳統框架，以微甜微鹹的細緻層次，搭配滷味後讓整體口感更為清新。丁寧對此讚譽有加，讓這款醬料成為名符其實的「隱藏 MVP」。

微醺、微辣、微暖：動物滷食，專屬都會人的「靈魂放鬆地」

「動物園滷餐小酒館」不僅僅賣滷味，它販售的是一種「微醺、微辣、微暖」的放鬆氛圍。這家店完美地將台式滷味與「小酒」結合，是都會上班族下班後，可以放下防備、好好聊天、享受人情味的完美聚餐場景。

台式小吃 ： 讓你在享受最在地、最有層次的滷味時，也能搭配一杯高品質的調酒或啤酒。

濃濃人情味： 打破傳統餐酒館的冰冷感，讓聚餐的氣氛直接點滿，成為「聚餐、放鬆、好好聊天」名單上的新經典。

終結 E 人 I 人！動物人格調酒：讓你的「夜行生物」在冰塊上甦醒

在「動物園滷餐小酒館」（Zoo Bistro 2.0）的夜裡，你不再只是外向或內向（E 人 I 人）的劃分，而是E 獸，還是 I 獸？這裡的微醺氛圍，結合了互動式的「動物人格調酒」，讓你的本能自己說話：

1 分鐘微醺動物測驗： 顧客可先透過店家的趣味測驗表單，確認自己屬於哪種夜行動物類型（例如：🌙 E 獸—微醺後整座森林都認識你；🦉 I 獸—只跟喜歡的人共享那杯秘密調酒）。

客製化酒單： 依據測驗結果的動物類型，店家會推薦或調製相對應、最能代表你的「動物人格調酒」，讓你在冰塊上找到屬於自己的風味

「動物園滷餐小酒館」完美結合了濃濃人情味的滷食與獨特的調酒體驗，提供一個「微醺、微辣、微暖」的自由場域。它不僅是滷味配小酒的完美組合，更是專屬都會人的「靈魂放鬆地」。

想親身體驗李岳和丁寧都無法抗拒的「動物滷食」魔力嗎？追蹤店家的官方社群，就可以免費獲得主廚私藏料理一份，還有機會免費喝酒一個月！活動只到12月底務必把握！

👉這邊抽：IG：@zoo_bistro.brunch

【動物園滷餐小酒館 Zoo Bistro 2.0 門市資訊】

營業時間：三四日18:00-01:00、五六18:00-02:00、週一、週二固定店休

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

訂位電話：02-2388-0160

IG：@zoo_bistro.brunch