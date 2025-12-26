李崗跨界賣私房年菜 曾國城認證：對美味的期待

李崗從導演到主廚，跨界端出經典名菜。李家宴提供



李崗除導演、監製、作家身分，再跨界化身「主廚」推出「李家宴」，將私房菜「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」做成年菜組料理包，姚元浩先以《嗨！營業中》老闆視角吐槽：「如果餐廳每道菜都像崗哥這樣做，食材成本一定會失控。」但也正因這份不計成本的堅持，讓他真心大讚：「李家宴的料理，是那種一吃就忘不了的味道。」同樣跨足食品零售的曾國城則以前輩身分力挺：「『李家宴』這3個字，本身就代表一種對美味的期待。」

熱愛下廚的李崗曾出書《下廚真好：李崗出菜》，也實際到廚師班扎實學了3個月，他心中的美味哲學是「第一個好吃的是記憶，第二個是想像，第三個是分享」，他說真正的「好吃」從來不只是味道本身，而是人生經驗累積出來的感受，像是49歲那年因扁桃腺反覆發炎，10天幾乎無法進食，終於能吞下第1口餃子時，「那1口，是我吃過世界上最好吃的東西」。

李崗（中）跨界當主廚，曾國城（右）都為他掛保證。李家宴提供

結合李崗的美味哲學，「李家宴」首發2道經典名菜，「老北京醬鴨」來自他對母親家鄉味的深刻記憶，遵循北方傳統繁複工法，歷經醃、炸、滷等多重工序，鴨皮Q彈、鴨肉細嫩，醬香沉穩而厚實。「筍絲蹄膀」則嚴選肥瘦適中的蹄膀慢燉至膠質豐潤、入口即化，再以老筍乾的酸香脆度平衡油脂，層次分明卻毫不膩口。

果陀劇場藝術總監梁志民多次到李崗家中作客，笑說：「他們家的廚房永遠像一個不斷變化的魔術舞台，每1道菜都有他的用心與獨到之處。」更直言「李家宴」的年菜組合，「就算是不認識崗哥的人，也能從菜裡直接嚐到他的性格與故事」。

