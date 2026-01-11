李帝勳出道20週年亞巡FM即將啟動 有望與台粉相見

生活中心／陳佳侖報導

《模範計程車3》週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴，面對無法用常理溝通的權力體制，李帝勳選擇與彩虹運輸團隊找來市民們聯手，展開一場危險卻精準的反擊行動，最終成功阻止了反派們的陰謀。這段劇情讓不少韓國網友直呼「太有既視感」，並認為是在影射才剛滿週年不久的韓國前總統尹錫悅戒嚴風暴事件，讓《模範計程車3》在餘韻深沉與情緒全面爆發之中，為第三季畫下句點也再度掀起話題熱潮。

根據韓國尼爾森統計，《模範計程車3》最後第16集全國收視率達 13.3%，首都圈平均 13.7%，瞬間最高收視更衝上 16.6%，不僅拿下同時段第一，也穩居當週所有迷你劇收視冠軍。特別是在 20–49 歲的核心收視族群中，平均收視達 4.6%、最高 5.55%，強勢確立「2026 年最具代表性戲劇」地位。

不僅如此，《模範計程車3》也成功改寫季播劇紀錄，透過同一系列作榮獲兩次大賞的「新歷史」。李帝勳於 2025 年 SBS 演技大賞中，憑藉本作第二度奪下大賞，成功讓「計程車英雄金道奇」從迷人的英雄角色，昇華為象徵正義的代表人物。他在劇中於對受害者的深切同理、對反派的熾熱復仇心，以及對彩虹運輸夥伴的溫暖情感之間自由切換，讓觀眾完全沉浸於《模範計程車3》的世界觀中。





《模範計程車3》劇終李帝勳精壯肌肉大放送 收視狂飆16.6%

李帝勳大秀結實好身材。（圖／friDay影音提供）





在海外市場方面，《模範計程車3》同樣展現驚人影響力，根據1月第一週OTT週排行榜，在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡等多個東南亞主要國家全數拿下第一名，並在印尼、泰國與菲律賓連續7週穩居榜首，寫下長期熱播紀錄，泰國市場更同時拿下字幕版第一、配音版第二名，展現超高支持度，此外在中東地區亦連續7週排名第一，再次證明《模範計程車3》作為全球熱門 IP 的實力。

而在台灣，friDay影音獨家播出的《模範計程車3》自開播起便已穩坐平台收視冠軍寶座，並一舉打破平台成立以來，不分戲劇、綜藝或電影的全類別內容首三週觀看人數紀錄，超越《財閥家的小兒子》與《Biong Biong 地球娛樂室3》成為平台歷史上的新霸主，在《模3》之前能達成至少連霸七週的作品僅有2023年《模範計程車2》（連續8週冠軍）而已，如今第三季再度寫下新里程碑。

在迎來劇終之際，李帝勳也藉韓媒向觀眾表達感謝之意，他表示：「透過《模範計程車》系列，我好像得到了身為演員所能享有最大份的愛，真的非常感謝所有觀眾。」並感性補充：「能以金道奇的身份，傾聽那些蒙受冤屈之人的聲音，是一件非常榮幸的事，也因為有彩虹運輸團隊的夥伴們相伴，每個瞬間都成了珍貴而幸福的回憶。」展現對「所有人的人生角色」金道奇，以及彩虹運輸的深厚情感。





《模範計程車3》劇終李帝勳精壯肌肉大放送 收視狂飆16.6%

金義聖、李帝勳劇照。（圖／friDay影音提供）





至於是否會有眾所期待的第四季？在第三季故事的尾聲，金道奇身中數槍落水生死成謎，令所有人震驚不已，但在最後一幕中，金道奇卻裸著上半身露出塊塊分明的胸肌與腹肌，展現零贅肉的好身材「色誘」第前兩季經典反派林女士的妹妹（姊妹均由沈昭英飾演），讓觀眾同時感受到安心與會心一笑。 即便看似所有任務都已結束，金道奇依然沒有停下腳步的身影，強烈地烙印出「為正義而行駛的模範計程車，仍在某個地方持續執行中」的意象，為系列作留下未完待續的伏筆。

另外值得一提的是，在《模範計程車3》全劇播畢之前，李帝勳的經紀公司已陸續在官方社群上宣佈，將於1月31日在東京、2月1日在大阪、2月28日在首爾，舉辦其出道 20 週年的粉絲見面會，據悉之後還將前往亞洲其他城市巡迴，其中更有望來台與粉絲近距離相會，喜愛「神道奇」魅力的觀眾不妨持續關注後續訊息。friDay影音獨家收視王者《模範計程車3》全套16集已完整上架。

