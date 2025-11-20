李帝勳化身「風雲人物道奇」 《模範計程車3》開場全力衝刺

「金道奇」回來了！《模範計程車3》男主角李帝勳笑稱這季開場就是「風雲人物道奇」，後面還會出現「冤大頭道奇」，並自信預告：「從一開始就能看到相當強烈的分身角色。」他透露第三季飛車場面全面升級，「這次車子性能很好，只要踩一下就能衝出去，開起來超爽快」，直呼會成為本季招牌。

表藝珍剪去長髮化身更幹練的高恩，笑說：「這次要展現能確實幫助團隊的專業風範。」並提到本季動作戲、規模與客串演員都更豪華，包含竹中直人、張娜拉、尹施允、MIRROR成員呂爵安與笠松將等多國卡司加入，氣勢全面升級。

至於總被懷疑「會背叛」的金義聖，則延續幽默態度笑說：「五年來都被懷疑，看我拿水管都說是假裝開槍。」被問到是否還有第四季，李帝勳語帶玄機表示：「我傾注所有能量演出，希望觀眾能感受到那種最後一季的全力以赴。」金義聖補上一句：「就看金道奇司機的膝蓋骨狀態！」《模範計程車3》11月21日起於friDay影音每週五六與韓同天更新。