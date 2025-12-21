李帝勳為鏟奸除惡大跳女團舞 張娜拉首當反派逼練習生桃色交易

張娜拉出道24年首次飾演反派角色。（friDay影音提供）

李帝勳百變演技無極限，不僅耍痞、裝呆這次還化身經紀人大跳偶像女團舞蹈！2025年末人氣話題韓劇、改編自人氣網漫的重量級韓劇IP《模範計程車3》，故事融合「張紫妍事件」，在韓收視持續穩居冠軍寶座。

《模範計程車》故事題材結合「華城連環殺人案」、「N號房事件」等多起轟動社會的真實事件，採「以惡制惡」概念代客復仇伸張正義的劇情讓觀眾大呼過癮，2021年在韓播出時創下單集最高16％，2023年的第2季更攀上單集最高收視率21％的高峰。20日播出第3季第10集，最高收視達15.4％、首都圈12.5％、全國11.9％，不僅穩坐同時段收視冠軍，更在當天播出的所有迷你劇中以壓倒性差距蟬聯第1名。

李帝勳在首兩集化身精通英日語的韓籍黑道。（friDay影音提供）

《模範計程車》繼第2季邀來南宮珉、金素妍、文彩元等知名演員客串之後，第3季更升級請到笠松將、尹施允、陰問錫、張娜拉擔任各單元的惡人首腦，其中最引人關注的，莫過於出道24年來首次飾演反派的張娜拉。

在本周的劇情裡，揭曉了張娜拉的角色年輕時曾是偶像練習生，但在出道舞台發生意外而慘遭截肢，進而導致她在成為藝人經紀公司社長後，表面上用培訓偶像女團出道為幌子，誘導青少女們簽下會累積大量負債的合約，再設局她們不得不為一圓星夢而與金主、電視台相關人士進行桃色「交換」。

