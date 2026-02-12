李帝勳迎出道20年！3月來台登TICC見粉絲 暖喊：帶著好心情來吧

韓星李帝勳迎接出道20周年，宣布將於3月27日於TICC舉辦粉絲見面會《Our 20th Moment》台北站。李帝勳特別錄製問候影片向台灣粉絲送上溫暖祝福，親口喊出：「請帶著好心情和笑容來吧！我們台北見！」展現滿滿誠意與期待。

李帝勳宣布將於 3 月 27 日於 TICC 舉辦粉絲見面會《 Our 20th Moment 》台北站。（圖／大步整合行銷 提供）

2025年對李帝勳而言是演藝生涯重要的一年，他同時活躍於戲劇與綜藝領域，在戲劇《協商的技術》中化身冷靜縝密的談判專家，以內斂卻層層堆疊的演出，展現更加成熟且深刻的演技光譜；而在《模範計程車3》中再度詮釋靈魂角色「金道奇」，則一舉於 SBS 演技大賞拿下最高榮譽「大賞」，繼前一年後二度封王，實力與影響力雙雙獲得高度肯定，也再次寫下個人演藝生涯的重要里程碑。

李帝勳出道早期曾大量演出獨立電影，長年關注並投入電影文化推廣。上次訪台時，他便曾提及台南全美戲院的手繪電影海報看板，並親口表示未來若有機會，想親自前往朝聖。這份對電影的熱愛，也在台灣粉絲的行動中獲得回應。去年年底，台灣粉絲以演員李帝勳之名，向韓國獨立電影專用影廳IndieSpace捐助200萬韓元（約新台幣 4 萬 2 千元），參與「共享座位」應援計畫，以實際行動聲援獨立電影發展。

2025 年對李帝勳而言是演藝生涯重要的一年。（圖／大步整合行銷 提供）

為了這次再度來台，李帝勳也特別錄製問候影片，用中文向粉絲拜年並傳達心意，直言「想到能和大家一起度過特別又開心的時光，就感到非常幸福」，希望當天「大家都能真心喜歡每一個瞬間」，更溫柔喊話：「請輕鬆地帶著好心情和笑容來吧，我們台北見！」李帝勳見面會門票將於3月1日下午3:01於拓元售票系統正式販售。

李帝勳見面會門票將於 3 月 1 日開賣。（圖／大步整合行銷 提供）

