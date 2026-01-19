李帝勳首回應《信號2》恐因趙震雄醜聞腰斬 曝演繹《模範計程車3》敏感政治議題心境、期待第4季

李帝勳首回應《信號2》恐無法播出一事。翻攝스타뉴스、朝鮮日報

南韓人氣演員李帝勳（이제훈）接受南韓媒體訪問，分享了熱門影集《模範計程車3》終映後的感言。李帝勳在劇中飾演正義英雄金道吉，帶領「彩虹運輸」團隊實行私刑復仇，該劇在2025年SBS演技大賞中大放異彩，讓他再度奪下大賞殊榮。然而，在事業巔峰之際，他所主演的另一部年度期待作《信號2》（Second Signal）卻因同劇演員趙震雄（조진웅）爆出曾為「少年犯」的爭議，導致播出計畫陷入膠著。李帝勳對此首度婉轉發聲，表達了對作品可能無法面世的遺憾。

《信號2》恐因趙震雄（右）黑歷史而無法播出。翻攝tvN

談《信號2》危機：不捨眾人努力變得模糊

針對《信號2》因主演爭議導致公開日遙遙無期的現況，李帝勳雖然沒有直接指名道姓，但言談間流露出對於作品價值的堅持。他表示，每部作品都承載了無數工作人員與演員的辛勞與真心，若因為外在因素導致作品的努力被抹滅，是令人深感困擾與憂慮的事。他淡然提到：「希望那些真誠的付出，不要因此消失或變得模糊。」展現出他在面對劇組可能因個人醜聞而「腰斬」的沉重壓力下，依然重視團隊合作的精神。

李帝勳言語中透露出對《模範計程車》第四紀的期待。翻攝SBS Play

詮釋戒嚴政治議題：深思權力與市民的連結

在剛播畢的《模範計程車3》最終回中，出現了影射尹錫悅的戒嚴風暴的爭議性情節，描述反派勢力企圖透過偽造戰時狀態來獲取權力。李帝勳坦言，在演繹這類與現實政治狀況有所關聯的敏感議題時，確實花了不少心思。當被問及演出與政治局勢相關的情節是否感到負擔時，李帝勳開口表示：「因為這是以戲劇性的虛構故事為基礎創作的，所以我更多是在思考在那個情況下，該如何詮釋金道吉這個角色。」

他隨後補充道：「雖然我很難冒昧地談論該情節所傳遞的訊息，但我想這是在探討當權力失去控制時會發生什麼危險，以及在那種情況下，市民的選擇與團結是多麼重要。」

展望《模範計程車4》：彩虹運輸是演藝生涯代表作

談到是否會有第四季，李帝勳言詞中透露出期待，他表示：「雖然還沒聽到具體的計畫，但我也以觀眾的身分在等待。劇中作為一個團隊的彩虹運輸家人們，應該也不想分開。」他感性地定義，若要介紹當下的演員李帝勳，「模範計程車」系列無疑是他演藝生涯中最重要的代表作。同時，他也展現出對未來的企圖心，強調若有能展現不同面貌的優質作品，他將會傾盡全力投入其中。



