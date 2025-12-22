李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派

韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。

韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍。（圖／friDay影音 提供）

《模範計程車3》在各單元故事完結之後，亦再度引發韓國網友的「柯南精神」解析編劇是以哪些真實社會事件改編而來，進而對比出引誘未成年人賭博貸款、2023年的「狎鷗亭勞斯萊斯男」事件、職業排球選手遭恐嚇事件，以及與演藝圈性賄賂、性剝削相關的張紫妍事件、銀星事件等社會議題，讓網路討論度居高不下。

《模範計程車》系列不僅劇情引人入勝，男主角李帝勳屢屢在各單元中喬裝成特色各異的「分身角色」也是粉絲們津津樂道的焦點之一。他在第3季的首兩集中化身浮誇日本暴走族風格的韓籍黑道，還大秀一口流利的英、日語，相當令人驚艷。

李帝勳屢屢在各單元中喬裝成特色各異的「分身角色」也是粉絲們津津樂道的焦點之一。（圖／friDay影音 提供）

而在本週播出的第9、10集中，李帝勳更喬裝潛入經紀公司調查偶像練習生遭設局的始末。在即將出道的女團「Elements」於音樂節目彩排前突然有成員昏倒的情況下，李帝勳以「臨時成員」的身份登上舞台，完美呈現了時長不短的女團走位、舞蹈動作，再度展現百變演技的深厚內功。

而繼第2季邀來南宮珉、金素妍、文彩元等知名演員客串之後，第3季更升級請到笠松將、尹施允、陰問錫、張娜拉擔任各單元的惡人首腦。其中最引人關注的，莫過於出道24年來首次飾演反派的張娜拉。

在本週的劇情裡，揭曉了張娜拉的角色年輕時曾是偶像練習生，但在出道舞台發生意外而慘遭截肢，進而導致她在成為藝人經紀公司社長後，表面上用培訓偶像女團出道為幌子，誘導青少女們簽下會累積大量負債的合約，再設局她們不得不為一圓星夢而與金主、電視台相關人士進行桃色「交換」。網友紛紛大讚張娜拉演技「有交代反派的過往但完全不令人同情，太強！」、「張娜拉反派演技直接封神」、「歷代反派裡敘事最扎實的一個」。

張娜拉出道24年首次飾演反派角色。（圖／friDay影音 提供）

而在第3季中，不僅將李帝勳的招牌計程車進化為「國民豪車」，劇中出現的車輛廠牌、款式之多也成為車迷們關注的焦點之一。據韓國網友整理的統計列表顯示，光是遠赴日本拍攝的前兩集就出現了將近40款的當地與進口車型，從第3集至今登場的更高達130種車款。

隨著《模範計程車3》劇情進入後半段，劇情究竟還會改編哪些真實社會案件、又有哪位知名演員會來客串反派，甚至還能出現多少車型，都是劇迷們引頸企盼的觀劇重點。

