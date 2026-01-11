李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《模範計程車3》在昨天(10日)播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，這一季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全國收視率達13.3%，瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。

《模範計程車3》在週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體制，李帝勳選擇與彩虹運輸團隊找來市民們聯手，展開一場危險卻精準的反擊行動，最終成功阻止了反派們的陰謀。這段劇情讓不少韓國網友直呼「太有既視感」，並認為是在影射才剛滿週年不久的韓國前總統尹錫悅戒嚴風暴事件。

在迎來劇終之際，李帝勳也藉韓媒向觀眾表達感謝之意，他表示：「透過《模範計程車》系列，我好像得到了身為演員所能享有最大份的愛，真的非常感謝所有觀眾。」並感性補充：「能以金道奇的身份，傾聽那些蒙受冤屈之人的聲音，是一件非常榮幸的事；也因為有彩虹運輸團隊的夥伴們相伴，每個瞬間都成了珍貴而幸福的回憶。」展現對「所有人的人生角色」金道奇，以及彩虹運輸的深厚情感。

至於是否會有眾所期待的第四季？在第三季故事的尾聲，金道奇身中數槍落水生死成謎，令所有人震驚不已；但在最後一幕中，金道奇卻裸著上半身露出塊塊分明的胸肌與腹肌，展現零贅肉的好身材「色誘」第前兩季經典反派林女士的妹妹(姊妹均由沈昭英飾演)，讓觀眾同時感受到安心與會心一笑。即便看似所有任務都已結束，金道奇依然沒有停下腳步的身影，強烈地烙印出「為正義而行駛的模範計程車，仍在某個地方持續執行中」的意象，為系列作留下未完待續的伏筆。

另外值得一提的是，在《模範計程車3》全劇播畢之前，李帝勳的經紀公司已陸續在官方社群上宣佈，將於1月31日在東京、2月1日在大阪、2月28日在首爾，舉辦其出道 20 週年的粉絲見面會，據悉之後還將前往亞洲其他城市巡迴，其中更有望來台與粉絲近距離相會，喜愛「神道奇」魅力的觀眾不妨持續關注後續訊息。《模範計程車3》全套16集已於friDay影音上架。

