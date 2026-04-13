李康生談長照 曝80歲母記錢特別精

林政勳（左起）、尹馨、王耀慶、陳淑芳、李康生、周暟澐、姜冪13日出席電影《漫長的告別》開鏡典禮。（陳俊吉攝）

由張書瑋執導的電影《漫長的告別》，13日在台北青山宮舉辦開鏡典禮，陳淑芳、李康生、尹馨、周暟澐、林政勳、姜冪等人一同出席開鏡儀式，電影探討長照跟失智議題，受訪時李康生分享自己家裡還算幸運，母親高壽80多歲仍記憶力極佳，特別是對錢，他笑說不管是還沒匯回家的錢或者是過年的紅包，家中老母都記的一清二楚。

尹馨也分享，她在片中飾演面臨長照壓力的女兒，角色設定與現實經歷類似，她在很小的時候就遭遇過奶奶失智，她回憶說：「當時是我媽媽，也就是媳婦在照顧，電影也投射社會現象。另我們也步入初老的年紀，為了不麻煩別人，我也準備了養老基金跟健康本。」

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陳淑芳則說，現在的社會是銀髮族社會，老年人退休待在家裡很容易失智，所以自己不會輕易退休，還提到開鏡這天，自己有個好友剛好火化，因為要開鏡無法前往致哀，她樂觀說：「我覺得不要太在意（生老病死），好好的活、動一動很好，不關緊要的事情不用太在意，記得好的就好，像我80多歲都還有同學會，小學同學會剩兩桌。」

張書瑋接著爆料，陳淑芳體力很好，一整天的讀本都不用休息，甚至還會教大家做操，陳淑芳補充表示：「人就是要保持年輕別計較，不要把錢看得太重，我經常講，賺的百分之三十的錢都做公益。」