李康生跨刀助陣MV 一個眼神穿透人心 黃奇斌讚：我好喜歡

黃奇斌的新歌〈虛華的夢想是一支刀〉MV，影片以經典的黑白電影風格呈現。（圖／大可文武有限公司提供）

經歷七年沈澱，黃奇斌將於7月推出個人全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，同名歌曲〈虛華的夢想是一支刀〉以近乎自白的口吻，直指人在追逐夢想時的奮不顧身，痴迷於理想而遭受的猛烈反撲，及最終仍願為「音樂」浪流連的決心。

〈虛華的夢想是一支刀〉MV，影片以經典的黑白電影風格呈現，第一個曝光的大咖是李康生，靠著一個眼神就能穿透人心的精湛演技，為作品注入更豐沛的層次，阿斌相當欽佩的說：「康生哥的演技自然不用再多說，他集合了那種瘋癲的感覺，可以是成功人士，又像魯蛇，那個是怎麼辦到的？我真的好喜歡。」

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MV中，李康生飾演一個逃犯，他說：「看我身上這個裝扮，全身都是傷痕，不知道從某個地方跑出來的，然後被警察臨檢。」征戰國際影壇的李康生，第一次在虛擬棚拍攝，他感到滿有意思的，很有挑戰性，更語意深長的說：「跟以往很不一樣，我覺得會讓大家耳目一新。」

經歷七年沈澱，黃奇斌將於7月推出個人全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》。（圖／大可文武有限公司提供）

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