李廷鎮空降追愛 張榕容陷殘酷修羅場

記者王丹荷／綜合報導

曾在韓劇《順風婦產科》飾演宋慧喬男友的韓星李廷鎮，本週即將在醫療影集《整形過後》中登場，飾演「楊雅頌」（張榕容 飾）在韓國研修時結識的整外醫生「金侑恩」。預告中洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」大膽摟住張榕容宣示主權，再加上江浩宇（温昇豪 飾）竟無預警求婚？雅頌的情感世界瞬間成為修羅場，3男將在本週正面對決。

除了主線感情全面升溫，不同愛情同樣將引爆淚腺。黃珮琪繼《我家的事》入圍金馬女配角後再展演技實力，劇中飾演年輕卻罹患口腔癌的「小津」。面對外貌逐漸失去掌控，容貌焦慮讓她必須在治療與愛情之間做出抉擇。

廣告 廣告

黃珮琪透露拍攝前便諮詢罹患口腔癌患者的治療過程以及康復後的狀況，才了解到患者的辛苦，「尤其口腔癌在臉部會有很大的變化，女生更是在乎容貌上巨大的改變。」她將與《角頭》張再興飾演1對愛侶，黃珮琪笑說，「飾演再興哥另一半很有趣，平時在作品看到他的身影都蠻兇狠或幽默，和他演感情戲的過程非常特別，裡面的戲份展現了愛情的不離不棄，請多關注。」

而「8點檔女神」徐千京與夢多（大谷主水）飾演的另一對愛侶也將於本週登場。夢多飾演在乎外界眼光的健身猛男「德明」，因而要求另一半「若青」配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出？夢多澄清，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」夢多也透露和李廷鎮有劇烈動作戲，「我本來就是武術指導出身，所以動作戲不難，李廷鎮非常敬業，是很厲害的演員，首次合作有一點緊張，因為不想讓他受傷。」

此外，6旬老翁（童毅軍 飾）走進診間，唯一請求竟是「整回18歲」，只為喚回失智伴侶（趙永馨 飾）曾經愛過自己的模樣。製作團隊表示，這一段是跨年檔最容易讓人破防的篇章之一，「不是因為悲傷，而是因為太真實。」

《整形過後》李廷鎮（左）登場追愛張榕容。（六魚文創提供）

《整形過後》温昇豪（左）與張榕容（右）感情出現變化。（六魚文創提供）