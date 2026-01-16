李建曄奪世界洋服金牌 副總統穿MIT西裝接見表揚

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」培育的學員李建曄，去年奪下韓國釜山「第40屆世界洋服同業聯盟大會」金手指組金牌，副總統蕭美琴日前穿著「台灣製造」西裝接見表揚。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天發布新聞稿表示，「衣啟飛翔創客基地」以培育服裝專業人才、促進就業與創業發展為設立宗旨，結合業界領頭羊與實務經驗豐富的師資陣容，規劃多元培訓課程，協助學員強化專業技能、接軌產業需求。

勞發署指出，李建曄原為訂製西服業的門市人員，因懷抱對西服製作的夢想，民國111年加入「衣啟飛翔創客基地」舉辦的手工西服產業體驗營，接受職人指導，奠定技術基礎，後來經媒合，李建曄順利轉職投入實務製作，並於去年出國參賽，一舉拿下世界級金牌。

新聞稿中，李建曄回憶受邀進入總統府的心情表示，當時內心激動難以言喻。接見過程中，副總統分享她身上穿著的西裝正是MIT（台灣製造），這份對本土工藝的認同令他深受鼓舞，認為這份榮譽也是一份責任，將持續精進技術，並將經驗回饋產業。

勞發署桃竹苗分署長賴家仁於新聞稿中表示，「衣啟飛翔創客基地」成立9年，會員人數已突破3500人，今年起將服務範疇由服裝擴大至時尚產業領域，定期開辦實體技術培訓與趨勢講座。

勞發署桃竹苗分署表示，115年最新課程如「2026時尚關鍵趨勢解析」及「工業平車機台操作及認證」已開放報名，相關資訊可至「衣啟飛翔創客基地」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：黃世雅）1150116