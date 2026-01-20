李強今年首場座談會邀AI大咖、羽球世界冠軍 9座上賓背景曝

大陸總理李強昨（19）日召開專家、企業家及教科文衛體等領域代表座談會，聽取9名受邀代表針對《政府工作報告》與《「十五五」規劃綱要（草案）》的建議。其中，人工智慧公司MiniMax創辦人閻俊杰，是繼DeepSeek創辦人梁文鋒後，第2位參會的AI大模型企業代表。

1月19日下午，李強主持召開今年首場座談會。（圖／新華社）

根據大陸《華夏時報》，MiniMax於本月在港股掛牌上市，目前市值接近1200億港元。該公司385名員工平均年齡僅29歲，團隊幾乎全為「95後」世代。研發人員在團隊中占比達73.8%，約三分之一具海外學習或科研經歷。

其他8位受邀發言的「座上賓」背景涵蓋金融、能源、教育、醫療、文藝及體育等領域。包含中信證券首席經濟學家明明、南開大學金融學院副院長賀佳、國家電網董事長張智剛、北京大學校長龔旗煌、中國信息通信研究院院長余曉暉、中國科學院院士王擁軍、知名舞者周莉亞與羽毛球世界冠軍石宇奇。

MiniMax創辦人閻俊杰（紅圈者）與會。（圖／翻攝《央視網》）

報導稱，與會代表普遍認為，面對去年複雜的外部形勢，大陸在穩增長、調結構、惠民生等方面推出諸多務實舉措，發展中的積極因素持續累積，取得的成績實屬不易。

李強在聽取發言後指出，大陸「經濟頂壓前行、向新向優發展，新興產業加快培育壯大，市場需求持續擴容提質，展現出強大韌性和活力」。

報導稱，「高質量發展」是此次座談會的關鍵詞。李強稱，要以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性。他要求，應實施更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力，強化改革舉措與宏觀政策協同，在「質」的有效提升上取得更大突破。

在發展策略方面，李強強調，應強化創新驅動、深化改革開放，把發展的戰略基點放在擴大內需上，持續增強發展的內生動力。他特別指，「要在推動高質量發展中切實保障和改善民生，堅持惠民生與促消費、投資於物與投資於人緊密結合，培育新的經濟增長點，持續增進民生福祉」。

李強還稱，只要堅定信心、直面問題、集中力量辦好自己的事，就能不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，牢牢把握發展主動權。

