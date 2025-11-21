李強出席翻新坦尚鐵路開工 中美競逐非洲影響力

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國國務院總理李強20日在尚比亞出席坦尚鐵路活化工程開工儀式，稱這是中非合作的標誌性工程。中國投資近14億美元升級這條運輸礦產要道，而美國也在該地區支持一項重大鐵路計畫。

新華社報導，李強和尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席開工儀式，中尚坦3國政府共同發表「關於攜手打造坦尚鐵路（中國稱「坦贊鐵路」）繁榮帶的聯合聲明」。

他說，中方願協助尚比亞和坦尚尼亞推動坦尚鐵路繁榮帶建設，合力打造新的經濟成長樞紐，同時在沿線合作實施醫療衛生、減貧惠農等「小而美」項目，促進民生改善。

他說，以此鐵路活化工程為契機，中方也願和兩國推進鐵路、公路、港口等基礎設施「硬聯通」，加強海關、商檢、稅務等領域「軟聯通」，提升貿易和投資便利化水平，促進3國之間、中非之間的市場、產業融合對接，匯聚更大發展合力。

中國在坦尚尼亞和尚比亞扎根甚深。中國在1970年代建造了坦尚鐵路，連結內陸的尚比亞與坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam），讓尚比亞得以繞過少數白人統治的羅德西亞（Rhodesia）和實施種族隔離的南非，對外出口銅礦。

港媒南華早報曾報導，中國土木工程集團有限公司已同意先期投資坦尚鐵路11億美元，又追加投資2.38億美元，用於翻新這條鐵路。

法國國際廣播電台報導，中國此次對尚比亞鐵路的投資升級，正值美國及其他合作夥伴支持建設另一條面向西部的重要鐵路走廊之際，該走廊連接尚比亞及其鄰國、非洲最大銅生產國剛果民主共和國，通往安哥拉大西洋沿岸的羅必多（Lobito）港，目的是分散中國對於非洲重要礦產的高度掌控。

美國前總統拜登（Joe Biden）2024年底前往安哥拉，完成任內首訪非洲，期間特別關注上述美國支持的重大鐵路計畫。

報導指出，中國是尚比亞的最大債權國及其礦業的股東，同時也是非洲最大的貿易夥伴。中國正尋求利用非洲大陸的自然資源，包括銅、黃金、鋰和稀土等。（編輯：陳鎧妤）1141121