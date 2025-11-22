李強晤南非總統 願推動零關稅措施在南非早日落地
（中央社台北22日電）到南非約翰內斯堡出席20國集團（G20）領導人峰會的中國國務院總理李強，昨天與南非總統拉瑪佛沙會面。李強表示，中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅措施在南非早日落地。
據人民日報21日報導，李強21日在南非約翰內斯堡會見拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。
李強表示，中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅舉措在南非早日落地，發揮兩國在資源稟賦、經濟結構等方面互補優勢，深化礦業、基礎設施建設合作，打造汽車產業等合作新亮點，挖掘新能源、人工智慧等新興領域合作潛力，拓展衛星導航、聯合實驗室建設等科技創新合作。
李強又表示，中方願與南非在金磚國家、G20等平台加強協作，維護多邊貿易體制，推動全球治理體系改革，捍衛廣大發展中國家共同利益。
據中方訊息，拉瑪佛沙表示，南非願意為中國企業在南非投資興業，提供安全與良好環境，並與廣大非洲國家一同做好中方優惠政策，推動中非合作深入發展。
G20峰會於22日至23日在南非舉行，外界關注李強會否與日本首相高市早苗有互動。中國外交部此前兩度表示，李強在G20會議期間沒有與日本領導人會面的安排。
高市早苗此前在國會答詢發表「台灣有事」說，引起中方激烈反彈。高市早苗昨天表示，「上月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。（編輯：陳鎧妤）1141122
