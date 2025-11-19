李強莫斯科會普丁 陸公民赴俄免簽將生效

大陸國務院總理李強於莫斯科當地時間18日下午與俄羅斯總統普丁會面。

大陸國務院總理李強18日下午與俄羅斯總統普丁會面。（圖／翻攝《新華社》）

《新華社》18日報導，大陸國務院總理李強在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。

李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。今年以來，習近平同普丁總統兩度會晤，為中俄關係進一步發展指明了方向。面對變亂交織的國際形勢，大陸願同俄方秉持世代友好初心，加強發展戰略對接，深化各領域合作，取得更多實際成果，更好服務兩國發展振興。

廣告 廣告

李強指出，大陸對發展中俄互利合作的決心和立場是一貫的，願同俄方進一步增強合作韌性，鞏固和維護兩國合作的穩健發展勢頭。雙方要共同辦好新的中俄國家級主題年，用好免簽等「雙向奔赴」的惠民政策，促進兩國人民更加相知相親，築牢雙邊關係的民間友好基礎。大陸願同俄方繼續通力協作，落實上海合作組織天津峰會成果，弘揚「上海精神」，深化團結合作，打造踐行全球治理倡議的樣板，推動上合組織高質量發展，為地區乃至世界的和平與發展作出更大貢獻。

普丁表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。俄方願同中方密切高層交往，拓展經貿、能源、農業、基礎設施建設等領域合作，擴大人員往來。祝賀中方成功舉辦上合組織天津峰會，俄方願同中方進一步加強在上合組織、金磚國家等多邊框架內的溝通協作，維護地區和世界和平穩定，促進共同發展。

據《環球網》引述《今日俄羅斯》18日報導，普丁表示，針對大陸公民赴俄免簽政策將於近期生效。目前俄羅斯公民可以免簽前往中國大陸。

延伸閱讀

MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單

MLB/今井達也來了！入札確定 外媒估簽8年肥約

MLB/今永昇太等4名球員接受QO 明年續留原隊