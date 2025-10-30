李強談十五五：做強國內大循環不是不要國際循環

（中央社台北30日電）中國國務院總理李強今天在人民日報撰文，談「十五五（2026到2030年）」時期經濟社會發展規劃。他說，「做強國內大循環絕不是不要國際循環」，要加快形成更具競爭力和安全韌性的國內國際雙循環。

中共20屆四中全會日前通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，中國國務院將據此制定「十五五」規劃綱要。

談到外部環境，李強在文中說，「十五五」時期，全球政治經濟格局將繼續經歷大調整、大分化、大重組，不確定難預料因素增多，但世界多極化、經濟全球化大勢不可逆轉，中國發展面臨的戰略機遇和風險挑戰並存。

廣告 廣告

他說，做強國內大循環絕不是不要國際循環，要多途徑拓展國際循環，增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，加快形成更具競爭力和安全韌性的國內國際雙循環。

在科技創新方面，李強說，要統籌推進教育科技人才一體發展，完善國家創新體系，在加強原始創新和關鍵核心技術攻關上持續用力，加快實現高水平科技自立自強。

過去幾年，中國在新能源汽車等領域的產能過剩已成痛點。李強在文中未特別指出這個問題，但表示，需要注意，發展新質生產力需要有一定的稟賦條件，要堅持科學理性、因地制宜，發揮比較優勢推動新質生產力發展。

他強調要更好統籌發展和安全，以新安全格局保障新發展格局。要通盤考慮內外部風險挑戰，牢牢守住不發生系統性風險底線。（編輯：張淑伶/周慧盈）1141030