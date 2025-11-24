李強G20期間會晤梅爾茨 力促強化德中合作

中國國務院總理李強23日在南非與德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)舉行會談，極力呼籲加強與德國的合作。這是北京迄今與德國新政府舉行的最高級別會談，而柏林作為北京在歐洲最大的貿易夥伴，正尋求緩和因中國實施稀土出口限制而導致的緊張局勢。

此前，中國祭出的稀土出口限制令嚴重影響德國的生產線，引發關於降低風險的呼聲，也導致德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)10月下旬的訪中行程臨時取消。但北京如今的態度出現罕見的轉變。

廣告 廣告

根據中國官媒新華社報導，李強23日在南非舉行的二十國集團(G20)峰會期間會晤德國總理梅爾茨。他向梅爾茨表示：「中國和德國是重要的經貿夥伴。」

新華社引述李強的話報導：「我們兩國政府應共同努力，加強對話與溝通，妥善解決各自關切的問題。」雙方隨後提出將在多個戰略產業領域加強合作。

在幾個月前，梅爾茨與李強的會晤似乎不太可能發生。然而，由於柏林與北京都深受中美貿易戰的影響，以及尋求擺脫對全球最大消費市場美國的依賴，兩國間的分歧現在被擱置。

梅爾茨預計很快將訪問中國，屆時他將會晤中國國家主席習近平。而瓦德福本月初已與中國外長王毅達成共識，將重新安排他的訪中行程。

儘管中德兩國的關係近年來摩擦不斷，原因包括北京在印太地區的擴張行動及持續支持俄羅斯，同時，柏林強烈批評中國的人權劣跡和產業補貼政策，但兩國仍保持著龐大且互惠的商業關係。

中國的統計顯示，去年中國從德國進口價值高達950億美元的商品，其中約12%是汽車。德國則從中國購買了價值1,070億美元的商品，主要為晶片和其他電子元件。

德國也是中國的主要外國投資來源。在2024年，德國企業對中國的新投資高達66億美元，佔歐盟和英國對中直接投資總額的45%。

李強在南非與梅爾茨會晤時表示，「希望德國對中保持理性務實的政策，消除干涉和施壓」。德國尚未對此次會晤發出通稿或聲明。

對德國汽車產業而言，中國是幾乎不可取代的市場，佔德國外銷汽車總量的近三分之一。德國化工和製藥企業在中國市場也佔據重要地位，儘管它們正面臨來自國內競爭對手日益增長的壓力。