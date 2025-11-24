李強G20果然不見高市早苗 日方稱「不會關閉對話大門」
二十國集團（G20）高峰會閉幕了，大陸與會的總理李強，先前就表示，不會與日本首相高市早苗見面，而雙方在整場G20高峰會中，也果然沒有見面。高市早苗當地時間23日，在南非約翰尼斯堡接受媒體採訪時表示，雖然這次沒有跟李強見面，但是日本仍然希望對大陸對話，日本方面「不會關上大門」。
中方主張台灣是中國不可分割的領土，而高市早苗日前在國會答詢時稱，「台灣有事」有可能構成日本的「存亡危機事態」，大陸對此反應激烈，對日本採取了包括再度暫停日本水產品進口等反制措施。
此外，大陸媒體也公佈了大陸外長王毅直接針對高市發言的指責，表示日本現任最高政治領導人，竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，令大陸難以忍受。
