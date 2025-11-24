李強G20發言：審慎對待礦產軍事用途 防範安全風險

（中央社台北24日電）中國國務院總理李強出席二十國集團（G20）領導人峰會期間發言，表示要促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

新京報報導，當地時間22日及23日，中國國務院總理李強在約翰尼斯堡出席二十國集團領導人第二十次峰會第二及第三階段會議並發言。

李強表示，新一輪科技革命和產業變革加速推進，為世界帶來前所未有的發展機遇，但也可能形成新的不平等和發展鴻溝。二十國集團要推動各方堅持開放共贏，包括推進人工智慧的普及應用與有效治理，積極推進研發合作與成果共享。

李強又表示，要促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，支持「聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組」發揮積極作用，落實「二十國集團關鍵礦產框架」，推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，同時「審慎對待軍事等用途，防範安全風險」。

李強又表示，要強化對全球南方的發展賦能與民生支持，加大對非洲等發展中國家的能力建設幫助，創造更多就業崗位等。

報導表示，峰會期間，李強與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統李在明等進行友好交流。

中國今年10月宣布進一步限制稀土，促使各國加強應對措施。中國國家主席習近平與美國總統川普10月30日會面後，中國暫停相關稀土出口管制。

華爾街日報本月稍早時報導，中國計劃實施一套針對稀土出口的「驗證後最終用途」機制，對與美國軍方沒有聯繫的公司給予快速出口許可，而與美國軍方有聯繫的公司則被排除在外，以防止稀土流向美國軍方。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141124