李彩玟化身暴君明年1月登臺 見面會「呈現更真實的自己」

記者周毓洵／臺北報導

李彩玟將於明年1月4日首度以個人身分在臺灣與粉絲近距離互動，帶來亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站，地點選在臺大體育館1樓舉行。主辦單位表示，這將是他出道以來第一次與亞洲各地粉絲面對面接觸，因此特別強調要「呈現更真實的自己」，讓臺灣粉絲感受到最貼近本人的魅力。

李彩玟因在韓劇《暴君的廚師》中飾演暴君李獻而人氣急升，劇中強勢氣場、細膩情感兼具的表現廣受肯定。除了被韓媒稱為「時代劇本命色」，該劇更連續兩週登上Netflix全球非英語節目排行榜冠軍，使他成為近年最受注目的新生代演員之一。

本次巡迴自上月在首爾啟動，陸續走訪雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京。《Chaem-into you》象徵「沉浸彼此的時間」，見面會內容將包含多段未公開舞台、與粉絲的Q&A互動，以及更生活化、更貼近真實的面貌。李彩玟也透露，希望台北站能成為巡迴中最溫暖、最自在的一場。臺北場門票將於11月29日下午2點在ibon售票系統開賣。更多資訊可至主辦單位藝尚官方社群查詢。

「暴君本人駕到！」李彩玟確定明年初登臺，臺灣粉絲準備迎接超近距離魅力。（藝尚提供）

首次亞洲巡迴走到台北，李彩玟承諾帶來「未公開表演」與滿滿真心。（藝尚提供）