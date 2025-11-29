李彩玟化身暴君明年1/4登台 見面會「呈現更真實的自己」

李彩玟因韓劇《暴君的廚師》人氣暴漲。(藝尚提供)

暴君駕到！在韓劇《暴君的廚師》表現精彩的南韓新生代男星李彩玟，個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站將於明年1月4日在台大體育館一樓舉行，這也是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。

李彩玟在韓劇《暴君的廚師》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得 Netflix 全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。

這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為《Chaem-into you》是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。

李彩玟《Chaem-into you》台北站門票將於今天29日下午2點在ibon 售票系統全面啟售，票價自3,880至5,880元不等（身障票1940元），更多詳情可見主辦單位藝尚官方社群專頁。





