李德維、林思銘遭爆協助太子集團幹部入境台灣！林思銘澄清絕無關說

犯罪組織「太子集團」在台詐欺、洗錢案持續逐漸延燒，繼「爆乳特助」劉純妤日前交保燦笑引發眾怒，媒體更報導指太子集團董事長陳志的中國籍重要幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，疑似透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說入境，對此，林思銘辦公室今（7）日澄清，絕無進行關說之事，僅透過電話協助民眾詢問行政機關，並未干預後續核准之決定。

根據《自由時報》報導，相關單位目前正調查2名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。對此，林思銘辦公室指出，任何機構或民眾，要申請大陸人士或親友入境台灣時，由於涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多（如商務履約、演藝表演、文化交流等），因此民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

對於該起事件，林思銘辦公室表示，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。隨後再轉告民眾主管機關回覆，由民眾依法自行提出相關申請表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘強調，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無辦公室進行關說之事。

