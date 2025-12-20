李心潔來台當宇宙人當嘉賓 演唱會變表白大會

（中央社記者王心妤台北20日電）宇宙人今晚在台北小巨蛋辦「α：回到未來1986」演唱會，李心潔從馬來西亞來台當嘉賓，讓宇宙人難掩興奮，紛紛向她告白，讓李心潔笑虧：「是表白大會嗎？」

宇宙人今晚以「不用大腦」、「成名15秒」、「藍色的你」、「你的樣子」等歌曲替演唱會揭幕，李心潔則換上紅色短洋裝登台合唱「愛錯」。

小玉拿出李心潔主演的「回魂計」橋段打趣表示，「（邀到李心潔當嘉賓），我真的是要開心死，但死了沒關係，妳會幫我復活。」

李心潔好奇宇宙人要約當嘉賓的原因，吉他手阿奎回應，幾個月前知道跟李心潔在同個活動演出時，為了讓李心潔看到，特別賣力演出，當時就期待能邀請她當嘉賓。

李心潔除了誇宇宙人的音樂，更稱讚3人帥氣，讓小玉笑回：「被妳說帥很爽！」3個人都陸續向李心潔告白，逗得李心潔說：「這是表白大會是不是？」接著她拿出從馬來西亞帶來的花長裙拱小玉換上，小玉換上後也手叉腰清唱一小段「裙擺搖搖」，讓歌迷興奮不已。

下半場唱到「好野」時，現場空降大把鈔票、演唱「真實朋友」時則有Kiss cam、「一起去跑步」時邀歌迷一起跑步。在安可橋段還特別配戴先前與中華腦麻協會合作的絲巾，為公益盡一份心力，並以「如果我們還在一起」結束演唱會。（編輯：龍柏安）1141220