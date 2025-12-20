李心潔來台重現22年前〈裙擺搖搖〉 得知宇宙人年齡驚呆了

【緯來新聞網】「宇宙人」時隔1年、於今晚（20日）在台北小巨蛋舉行升級版《[ α：回到未來1986 ]》演唱會，邀請吉他手阿奎最愛的女神李心潔擔任嘉賓，一同合唱神曲〈愛錯〉、〈謝謝你的愛〉，主唱小玉直喊：「我真的是開心死了，但沒關係，妳會幫我復活！」巧妙結合李心潔主演影集《回魂計》。好笑的是，李心潔以為是跟3個小弟弟合作，不過小玉和阿奎都39歲、貝斯手方Q已41歲，笑說：「我後來查了一下，你們也滿早出道。」

廣告 廣告

李心潔（中）（圖／記者陳明中攝）

李心潔時常在台下看朋友們開唱，這回第一次體驗在台上演出，「我要謝謝宇宙人的邀請，我是特地從馬來西亞飛過來，很好奇為什麼會邀請我」。答案很簡單，就是因為阿奎非常喜歡她。



阿奎解釋，有次在台東的演出，李心潔就排在他們後面演出，「所以我的演出特別賣力，沒啦！我每一場都很賣力，就想說能不能夠邀請你來，但妳還是在，不知會不會答應那區」。

李心潔女神降臨，氣場強大。（圖／記者陳明中攝）

不過李心潔一滴點考慮都沒有，因為她認為宇宙人的音樂很溫暖長得又帥，「一站上來看到大家心裡非常感動」，更稱歌迷的表現100分。接著，她拿出從馬來西亞帶來的花裙，給小玉圍上後，又唱又跳一小段22年前的〈裙擺搖搖〉，逗得台下笑呵呵。



再次站上台北小巨蛋，宇宙人一連帶來〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉、〈那你呢〉，瞬間將全場氣氛推向最高潮；緊接著，他們以〈藍色的你〉、〈我還繞著你在旋轉〉，將整座小巨蛋染成波光粼粼的藍色海洋。

阿奎（右）看著李心潔，眼神都是愛。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

郭子乾成社區主委 遇固執鄰居喊：讓他們找不到

吳宗憲也會怕？白冰冰嗨喊「我要以身相許」 激動飛噗強吻