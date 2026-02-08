李心潔再攜手《富都青年》團隊！陳澤耀、李沐主演《黑潮》大變身

《黑潮》由陳澤耀和李沐主演。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／《富都青年》製作團隊再度集結，新片《黑潮》日前開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造，邀來陳澤耀和李沐領銜主演，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相，全片即將於馬來西亞殺青，預計於2026年下半年上映。

《黑潮》故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描寫兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村的夜色與潮汐之間相遇，一段如暖流般的愛悄然誕生，為彼此殘破的生命帶來希望。導演池家慶以「黑潮」為隱喻，將悲傷的人生經歷轉化為愛與希望的溫柔凝視，他表示：「黑潮是一股能讓冰冷海水變得適合生命生存的暖流，就像電影裡的忠與雪，在殘酷現實中依然找到屬於他們的愛與溫度。」

《黑潮》監製王禮霖（左起）、主演陳澤耀、監製李心潔、主演李沐、導演池家慶。（圖／甲上娛樂提供）

談起合作契機，監製李心潔分享，幾年前在合作慈善基金紀錄片時，導演池家慶曾向她提起《黑潮》的故事靈感，「那是一個源自他家鄉真實人物的故事，我非常感動，也希望這些人物能被看見，這和當初被《富都青年》打動的初心一樣。」由於這是她第二次擔任電影監製，因此再度邀請王禮霖並肩作戰。

王禮霖則表示，自己長期關注邊緣人物與更生人的題材，《黑潮》以獨特視角探討人性黑白與愛的力量，「這是一部非常顛覆的愛情故事，也是一種對大馬電影不同可能性的嘗試。」

演員陣容方面，男主角「阿忠」由陳澤耀飾演。李心潔表示，「忠」是一個壓抑、內向、心中藏著秘密的角色，與《富都青年》的阿迪截然不同，「我們相信經過這幾年的磨練，澤耀已經能駕馭這樣內斂的角色。」陳澤耀也分享，再次與《富都青年》團隊合作既期待又感動，「這是非常沉重、壓抑的故事，對我來說是全新的挑戰。」為了角色，他提前一個半月實際到漁村生活，學習捕蝦與開船，並刻意曬黑、瘦身、剃平頭，全心投入角色，「希望觀眾能感受到我們的真誠與突破」。

李心潔稱讚陳澤耀經過多年磨練，已能駕馭片中內斂角色。（圖／甲上娛樂提供）

女主角「雪」則由李沐詮釋，李心潔早在《誰是被害者》時便注意到李沐，直言她是《黑潮》女主角的第一人選，「空洞卻迷人的眼神，瘦弱的身軀，她就是雪。」導演池家慶也稱讚李沐是一位極具靈性、感受力很強、會給驚喜的演員。

李沐坦言，被《黑潮》關於生存、存在與愛的主題深深吸引，「在任何情況下，生命都會尋找出口。」她也首度為戲染成金髮，突破過往形象，且首次長時間在馬來西亞拍攝，面臨口音與文法的挑戰，所幸整個劇組成為她最溫暖的後盾，與陳澤耀的合作更讓她感到安心與被保護，「能有這樣的夥伴，是我的好運。」

Yahoo奇摩新聞娛樂