李心潔跨界當畫家辦畫展 梁詠琪力挺一口氣買四幅畫

梁詠琪到場欣賞李心潔的畫展。（圖／13a New Street Art Gallery 提供）

金馬影后李心潔近年除了演藝事業，也專注於繪畫創作，7日以畫家身分舉辦畫展「糖不甩 Childtopia」，在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展，當天導演林奕華、好友梁詠琪都到場獻上支持。

梁詠琪當天更一口氣購入四幅畫作，用行動支持好姐妹，她特別喜歡一幅名為「白糖糕」的畫作，一眼就選中這幅畫。李心潔分享，她在創作時，想像著一名熱愛大海的男孩，「他好喜歡去大海裡游泳，他游著游著就變成了一條魚。」

李心潔與〈白糖糕〉畫作合影。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

林奕華導演則對李心潔的作品感到驚喜跟動容，他先前只透過照片欣賞畫作，但親臨現場看見實體畫作時，卻是截然不同的感受，作品蘊含的能量跟細膩的情感層次，讓他深刻體會到屬於「藝術家」李心潔的靈魂流動與誠實。

導演林奕華也相挺李心潔。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

李心潔也侃侃而談分享從表演藝術跨越至視覺藝術的心路歷程，提及繪畫的初衷，她表示：「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式。」此次展期將至11月30日結束。

文念中（左起）、梁詠琪、張艾嘉、李心潔與袁澧林在畫展團聚。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導