李志希拍打戲曾摔斷3根肋骨 直言保險非常重要
記者周毓洵／臺北報導
由文化部指導、華視、台視、中視3台輪值舉辦的「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」，今（6）日溫馨登場。此次活動由華視主辦，吸引4百多位演藝圈前輩齊聚一堂共度新春。其中，久未露面的李志希特地返臺參與盛會，受訪時回憶過往拍攝武打戲時曾摔斷手指與3根肋骨，直言演員與替身保險真的非常重要，一番話引發現場高度共鳴。
餐會由侯麗芳、章永華攜手主持，現場星光滿滿，包括周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、林在培等資深藝人齊聚一堂。活動中更安排多段精采演出，康雷獻唱經典歌曲「包青天」，前奏一響立刻掀起全場大合唱；劉明珠接連帶來「今天不回家」等熟悉旋律，讓現場氣氛熱絡又歡樂。
資深製作人周遊受訪時一度哽咽，坦言近年陸續有老友離世讓她格外不捨，也承諾無論多忙，每年都一定會抽空參加餐會，「能多見一次老朋友，都是賺到。」她也替演藝人員發聲，呼籲政府重視拍攝現場的工作安全。
許久未見的李志希此次也回臺參與盛會，被問到演員拍戲的工安意外，他表示拍攝武打戲非常容易受傷，所以替演員及替身保險非常重要，李志希曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨，但因為主戲都在自己身上，只能包紮完、短暫休息過後咬牙上場。
關懷演藝人員基金會每年固定舉辦三節聯歡活動，讓許久未在螢光幕前露面的前輩們能相聚敘舊、互道祝福。今年新春餐會於春節前夕溫馨登場，不僅熱鬧，更展現演藝圈彼此扶持、相互關懷的溫暖情誼。
李志希久違返臺參與新春餐會，分享過往拍打戲受傷經驗，直言演員與替身保險非常重要。（華視提供）
