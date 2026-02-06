李志希離開台灣多年再露面 曝昔為武打戲慘斷3肋骨

【緯來新聞網】昔日以《鬼丈夫》走紅的資深演員李志希，今（6日）現身「2026春節聯歡餐會」，並帶著17歲小兒子一同出席。李志希近年將事業重心移往中國，主力投入舞台劇《尋味》巡演，至今已巡迴演出超過40場。

李志希近年將事業重心移往中國。

針對近期《豆腐媽媽》劇組爆出的工安意外，李志希有感而發分享過往拍戲的驚險經歷。他坦言早期拍攝武打戲缺乏完善防護，自己曾意外導致手指及3根肋骨斷裂，但為了不耽誤劇組進度，當時僅做簡單包紮便強忍劇痛繼續上場，相當敬業。

李志希久未露面。

李志希與空服員妻子紀佩伶結婚25年育有2女1子，他透露21歲與19歲的女兒目前都在美國UCLA求學，不僅表現優異申請到獎學金，更堅持半工半讀，減輕不少家計負擔。而今日同行的小兒子也相當爭氣，去年在全台灣Excel競賽中奪得冠軍。李志希笑稱孩子們目前對演藝圈皆無興趣，各自在電腦、音樂與心理學領域發揮長才，他非常尊重孩子們的專業選擇。

