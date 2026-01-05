李忠憲不否定陳亭妃但支持林俊憲「台南需要能把城市好好接住的人」！周玉蔻也表態：優先支持林

民進黨台南市長初選進入倒數階段，成大教授李忠憲今（5）日分析綠委林俊憲、陳亭妃特質，表示林俊憲的訓練學習「讓複雜的系統不至於失控」，正是市長每天要面對的現實，因此他支持林俊憲成為市長候選人，「台南現在需要一個能把城市好好接住的人」；資深媒體人周玉蔻也留言表示，優先支持林俊憲。

「我投給陳亭妃，但我支持林俊憲當台南市長」，李忠憲今日在臉書發文表示，他的立委選區是陳亭妃，也確實把票投給她，這件事，他從來不避諱，因為立委是一個很清楚的角色：「替選區發聲、監督行政、替地方爭取資源」。

李忠憲指出，在這個位置上，陳亭妃長年深耕、勤跑基層，對地方民眾來說，她的存在感是真實的，也是可靠的，「但市長，不是立委的放大版，市長不是只對某一個選區負責，而是要對整個城市的治理能力、長期方向、行政體系運作負責」，是一個完全不同層次的工作。

李忠憲直言，所以他不認為：「你支持誰當立委，就必須支持同一個人當市長」那是一種簡化成情感忠誠的想法，而不是治理思考，台南現在需要的是「能接住整個市政體系的人」。

李忠憲表示，台南不是一個剛起步的城市，有南科、有沙崙、有高齡化的現實，也有長期財政、交通與行政效率的結構問題。接下來的市長，不是負責「開創」，而是負責整合、承接與修正。

李忠憲指出，這意味著三件事「要懂政策與行政，不只是跑行程」、「要能在市府體系內協調，而不是從零磨合」、「要能把政治熱情轉換成制度執行力」。

李忠憲觀察，陳亭妃是高度成熟的「選區型政治人物」，學經歷路徑非常清楚，也非常一致，長期台南地方政治出身，從市議員到立法委員，深耕同一區域多年，政治能力集中在基層經營、選區服務、即時回應民意。

而林俊憲比較偏向「政策—行政—制度」交界的政治歷程，長期在立法、政策協調與行政運作之間往返，政治角色較少集中在單一選區的即時服務，而是偏向政策設計可行性，行政體系的實際運作邏輯，他的訓練比較像是在學一件事：「怎麼讓一個本來就很複雜的系統，不至於失控。」

李忠憲表示「而這正是市長每天要面對的現實」，在這個脈絡下，他選擇支持林俊憲。不同的層級選舉，支持不同人，不代表否定誰。

「我要特別說清楚一件事：我支持林俊憲成為市長候選人，不等於否定陳亭妃的努力與價值」，李忠憲表示，立委做得好，不代表一定適合當市長；適合當市長，也不表示比較「高級」，而在市長這一關，他的判斷是，台南現在需要一個能把城市好好接住的人。

周玉蔻也在下方留言表示，「他們2人都很優秀！我是外地人，沒有選票。 市長人選2人選擇： 我也優先支持 林俊憲」。

（圖片來源：李忠憲、林俊憲臉書）

